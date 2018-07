Indignación entre los periodistas de TVE contra los directivos de Informativos que pretenden quedarse fijos con "un sueldo Nescafé"

Publicada el 04/07/2018 a las 12:15 Actualizada el 04/07/2018 a las 13:58

Rechazo sindical

Una oleada de indignación ha sacudido TVE ante las demandas de los actuales directivos de Informativos para, y con su actual sueldo, cuando entraron por designación directa para ocupar temporalmente puestos de confianza con altas retribuciones. Expresiones como "", o "tienen más cara que espalda" eran habituales este miércoles en una redacción que rechaza de manera frontal que, "quienes han manipulado la información a favor del PP, quieran perpetuarse y, además,".La ira está dirigida contra el todavía director de los Informativos Diario,que cobra, y llegó a TVE procedente de la Telemadrid de Aguirre y González; yque, con idéntica procedencia, fue contratado como director de Informativos en 2012, y tras su cese , dos años después, pasó a dirigir y presentar el programa El Debate, que se emite una vez a la semana en horario de madrugada. También ha presentado demanda judicial, directora adjunta de Los Desayunos, que fue contratada a dedo tras cesar como jefa de prensa de Ana Botella mientras ocupó la Alcaldía de Madrid, y que había desempeñado un puesto similar con Eduardo Zaplana.En paralelo, al rechazo descrito en la redacción se han unido los órganos de representación profesional, y sindicatos como UGT o CGT. Así,, presidente de Consejo de Informativos de TVE, declaraba asu "repugnancia antepor parte de personas a las que hemos denunciado docenas de veces, con informes razonados, por manipulación y censura; en definitiva por su dedicación a la propaganda partidaria, pasando por encima de las normas periodísticas más elementales contenidas en nuestro estatuto".Para Caballero, que resume el sentir del órgano de representación de los periodistas, "la continuidad de estos manipuladores pondría en riesgoque ha de iniciarse; después de seis años de malas prácticas, no se concibe que siguieran las personas que han comandado todas las transgresiones del pluralismo e independencia profesional". Otros miembros de la redacción son aún más explícitos en la repulsa: "Si es imprescindible, que se les indemnice, por más que duela que se lleven dinero público; lo que no podemos consentir es que sigan en la redacción los censores de una etapa negra".Para UGT en RTVE, "es impresentable que personas que tienen contratos de puestos directivos, y sueldos de alta dirección, ahora se intenten. Es un ataque a la ética de lo público. Y lamentable que, quiénes más han contribuído a su destrucción intenten vivir ahora de ello".Desde CGT se califica de "vergüenza" la maniobra de los tres directivos. Para este sindicato, "es consecuencia deque se ha llevado en esta empresa, no de ahora, sino también en etapas anteriores, en las que, cada vez que llega una nueva dirección, entra gente a dedo, con contratos irregulares, y luego se queda.. Nosotros hemos llevado contratos de este tipo al Tribunal de Cuentas, que las ha archivado, a pesar de reconocer que se producían irregularidades, pero sin suficiente entidad; nosotros pensamos que sí, y por ello queremos una auditoria de todo tipo de contrataciones de los últimos años, ya que muchos casos irregulares consiguen pasar a indefinidos. Lo de estos directivos son los más sangrantes, porque se tratan de sueldos muy por encima de convenio, son comisarios políticos que han entrado aquí a manipular, los metió el PP a dedo para eso. Pensamos que el acceso a RTVE tiene que ser siempre por, es decir, por oposiciones, y que a los puestos de responsabilidad se debe acceder por carrera profesional. Mientras no se haga así, seguirán produciéndose casos como estos".En la redacción de los Informativos, junto a estos tres casos de directivos no incluidos en la plantilla, se destaca cómo otros responsables de manipulación y censura están buscando un destino en el Consejo de Administración. Se trata de, actual director de TVE y antiguo jefe de prensa de Alicia Sánchez Camacho en Cataluña;, número dos de Informativos, y, director de Informe Semanal. En este último caso, múltiples mensajes de redactores y corresponsales han criticado sus afirmaciones en el Senado este martes, cuando ha declarado que "y habría que reducir una plantilla insostenible". Como muestra, el colectivo #MujeresRTVE ligaba sus palabras con la demanda de Gilgado cuando escribía: "Va a ser que José Gilgado ha elegido mal día para reclamar un sueldo Nescafé con el dinero de todos... justo el mismo día que su compañero de manipulaciones varias, Jenaro Castro, manifestaba en sede parlamentaria que en RTVE sobra gente".es también el adjetivo usado por CCOO en la Corporación. Para esta formación, la clave y vía de actuación se sitúa en la investigación del cómo y el por qué se firmaron en su día los contratos a estas personas que, según los indicios, pueden ser lesivos para RTVE. No obstante, observan una, con contratos por obra, que a los tres años pasan a indefinidos, y en Gilgado, que como directivo carece de los derechos laborales recogidos en Convenio, ya que su situación y retribución se sitúan al margen. En cualquier caso, para este sindicato lo más importante es que se haga luz sobre este tipo de contrataciones para ahora y para el futuro y distinguir siempre entre los derechos laborales, que deben ser iguales para todos, y la entrada en RTVE de personas a dedo a los que se atreve a calificar