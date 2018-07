Los extranjeros acceden menos a la Sanidad y les cuesta más pagarla que a los españoles

Publicada el 06/07/2018 a las 12:07 Actualizada el 06/07/2018 a las 14:23

Los gastos médicos suponen una carga mayor para los extranjeros

La obesidad afecta a los más pobres

Los extranjeros acudieron menos alque los españoles en 2017. Así lo ha determinado la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el último año.Esta vez, el INE ha decidido averiguar sobre distintos aspectos de la salud "como la carga económica que suponen para el hogar los gastos derivados de la asistencia médica, asistencia dental y medicamentos; el número de consultas al médico o dentista, los patrones de consumo de frutas y verduras, etc.".La diferencia que hay entre el acceso a la Salud de los españoles y los extranjeros es significativa. Por ejemplo, mientras unacudió al médico especialista, sólo unno europeos accedió a este servicio. La cifra aumenta alrededor de un 7 por ciento en lo que se refiere a extranjeros de la Unión Europea La brecha se agranda en cuanto a las visitas al dentista. Alrededor de uno de cada tres extranjeros no europeos acudió a este servicio el año pasado. Por el contrario,consultó a un dentista en el mismo periodo.Los hogares de bajos ingresos para los que pagar la asistencia médica supone una "carga pesada" alcanzan un 5,6 %. Esta cifra esdel número de hogares con ingresos altos a los que les cuesta pagar los gastos médicos (9,8 %).En cuento a la nacionalidad,(7,1 %). A continuación, les siguen los extranjeros no europeos con más que el doble, un 14,4 %. Finalmente, es a quienes portan pasaportes de países de la Unión Europea a quienes(14,56 %).Un 13,7 % de las personas mayores de 15 años sufre de obesidad en España . Según el estudio del INE, esta enfermedad "afectó más a las personas con ingresos bajos (15,0 %) que a las de ingresos altos (9,0 %)".Esto se manifiesta también en función del nivel educativo, donde la cantidad de personas obesas con(21,7 %) es mucho mayor que las que han obtenido unay sufren esta condición (8,6 %).No ocurre así en el caso de los extranjeros no europeos, entre los cuales. En cambio, la cantidad de españoles obesos supera esta cantidad con un 13,9 %.La ECV 2017 ha sido realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT). En total la muestra efectiva está formada por más de