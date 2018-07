El Orgullo LGTBI inunda Madrid en su 40 aniversario

Publicada el 07/07/2018 a las 17:57 Actualizada el 07/07/2018 a las 20:04

"Queda mucho camino por recorrer"

Han pasado 40 años desde que los activistas LGTBI+ se reunieron por primera vez en Madrid para proclamar el Orgullo en las calles de la capital. Aquel junio de 1978 comenzó el ciclo de manifestaciones que hoy en día conocemos como Orgullo LGTBI y que culminaron en 2017 con la celebración del World Pride (Orgullo Mundial). A día de hoy, la fiesta se ha vuelto uno de los pundonores internacionales de la ciudad, que este año celebró su aniversario con una gran marcha desde Atocha camino a la Plaza de Colón y un desfile de 47 carrozas organizados por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y el Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM).Encabezada por el lema principal de la marcha –''–, la reivindicación principal de esta edición se centró en "el reconocimiento legal al derecho a la autodeterminación de género de las personas trans", en palabras de FELGTB. Por primera vez, además, la manifestación contó con la presencia de una ministra –– y un ministro –– en su cabecera, además de otros representantes de partidos políticos y sindicatos como Ángel Gabilondo, Carla Antonelli, Lorena Ruiz-Huerta, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Adriana Lastra, Albert Rivera, Vanesa Angustias, Purificación Causapié, Sofía Castañón e Íñigo Errejón. No sorprende, en este caso, la ausencia del presidente de la Comunidad de Madrid,, y de los representantes del PP, que no fueron invitados por FELGTB por su "falta de compromiso" con el colectivo.Debido al comienzo de la marcha a las 17,40 horas –que supone uno de los eventos más multitudinarios del año en la capital–, el Consistorio cerró elpara garantizar la seguridad de los presentes. En este caso, se cortó el tráfico a lo largo de la Gran Vía desde las 8 hasta las 16 horas, permitiendo el tránsito tan solo los vehículos de carga y descarga que tuvieran que abastecer a los negocios de la zona, los residentes, los taxis y el transporte público.Debido precisamente a la gran aglomeración de gente que congrega el Orgullo, el Gobierno también puso en marcha un dispositivo de hasta 3.000 efectivos entre policías y miembros de los servicios de emergencias que velaron el tránsito de los manifestantes a través del Paseo del Prado hasta que alcanzaron Colón alrededor de las 19.30 horas.A la llegada de los marchantes a esta plaza le siguieron los discursos de la alcaldesa de Madrid,, la ministra de Sanidad,, la presidenta de FELGTB,, y el presidente de COGAM,, que tuvieron lugar en el escenario de la plaza a última hora de la tarde. Además, cuatro personas trans y la madre de una niña trans efectuaron la lectura del manifiesto del evento, una proclama contra la LGTBIfobia similar a la efectuada durante el pregón del miércoles –iniciado–.Por otro lado, la primera de lasdel desfile partió desde Atocha a las 19.30 horas y la última a las 22.35 horas. Al igual que sucedió el año pasado por primera vez, la policía también desplegó vallas para acotar el recorrido de las carrozas, que terminaron su tránsito en Colón ya entrada la madrugada.El ministro del Interior,, destacó al inicio de la marcha que, aunquees un país "" en avances para el colectivo LGTBI, todavía "queda" porque "hay gente que aún lo pasa realmente mal". En declaraciones a los periodistas minutos antes de arrancar la manifestación en el paseo del Prado, el titular de la cartera de Interior defendió su presencia en la marcha porque "todavía hay mucho camino por recorrer, todavía hay gente que necesita apoyo".Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid,, reclamó elde las leyes específicas para el colectivo LGTBI de la Comunidad de Madrid, algo que a su juicio no está ocurriendo con el actual Ejecutivo autonómico liderado por el PP de Ángel Garrido. En declaraciones a los medios de comunicación en los momentos previos al arranque de la manifestación, Gabilondo afirmó que es igual de importanteen el parlamento como que estas se "y se ejecuten".Su homóloga de Podemos,, remarcó que este es un día de celebración, “aunque también de". "Quedan muchas cosas que reivindicar, todavía las personas LGTBI siguen sufriendo muchas agresiones, muchos actos de... todavía no tienen plenitud en la igualdad de derechos", aseguró. En el caso de la Comunidad de Madrid, la dirigente culpó a la "" a la hora de aprobar leyes de amparo al colectivo.