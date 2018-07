El Gobierno confía en la eficacia de la euroorden pese a la decisión del tribunal alemán sobre Puigdemont

Publicada el 13/07/2018 a las 16:07 Actualizada el 13/07/2018 a las 16:08

La ministra portavoz y de Educación y Formación Profesional,ha dicho este viernes que el Gobierno no comparte las dudas sobre la eficacia de las euroórdenes" pese a la última decisión de la Justicia alemana sobre el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, informa Europa Press.y expresa "el respeto más absoluto a las decisiones judiciales", ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando le han preguntado por esa cuestión.El Tribunal Regional de Schleswig-Holstein ha concluido quede fondos públicos, pero no por rebelión.Frente a la petición del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, de que España suspenda la aplicación del tratado europeo de libre circulación (Schengen) en protesta por la decisión de la justicia alemana de entregar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont para que sea juzgado por malversación pero no por rebelión,"Nosotros defendemos Schengen en todos los sentidos.", ha dicho en alusión al discurso ultranacionalista y xenófobo hacia el que se están escorando algunos países de la UE como Austria o Italia, si bien la portavoz se ha cuidado de no mencionar a ningún estado.La libre circulación dentro de este espacio europeoSchengen "es un extraordinario elemento de la UE", ha resaltado la portavoz.