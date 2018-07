La candidatura de Santamaría pide a la organización del Congreso que investigue el vídeo contra su equipo

Publicada el 14/07/2018 a las 12:30 Actualizada el 14/07/2018 a las 13:44

Casado niega su implicación

El representante de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría a liderar el Partido Popular, Antonio Sanz Cabello, ha pedido a la Comisión Investigadora del Congreso que investigue "el origen y la autoría" del vídeo titulado "Cuéntame cómo vais a renovarnos" que, protagonizado por Celia Villalobos, Javier Arenas y Cristóbal Montoro –baluartes de la exvicepresidenta– intentaba trasladar la idea de que ellos llevan toda la vida en política y el futuro del PP no puede seguir en manos de los mismos. Consulte aquí la carta íntegra. Mediante una carta, Sanz Cabello solicita, además, "que demande del equipo que colabora formal o informalmente con la candidatura de Pablo Casado las explicaciones y evaluaciones pertinentes en relación a su participación en un intolerable ataque contra compañeros de partido" y que se adapten las medidas "que correspondan". La misiva, en términos muy duros, afirma que el vídeo fue realizado "de compañeros de partido que atesoran décadas al servicio de nuestras siglas".y de cuestionamiento contra miembros del Partido Popular como el que se ha producido con la difusión de este vídeo", continúa la carta, que además recuerda que Santamaría ha sido la que ha recibido "el mayor respaldo de los afiliados". Además, afirma que en los medios "se ha podido confirmar" que la pieza procede del entorno de Casado, por lo que concluye: "Si la intención es clara, con más razón todavía lo debería ser el origen de este vídeo".Pablo Casado ha rechazado "categóricamente" el vídeo contra la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, trasladando su apoyo a todos los que aparecen en él, y ha dicho queEn declaraciones a los periodistas en Granada antes de participar en un encuentro con compromisarios y miembros andaluces de la candidatura, Casado ha mostrado su "rechazo" a cualquier crítica contra miembros de su formación: "Soy coherente con lo que he hecho toda la vida, que es partirme la cara por el partido y por todos los compañeros que forman parte de él", ha sostenido, incidiendo en que"Éste tiene que seguir siendo el proyecto de la ilusión y de la unidad". "No vamos a permitir que nadie,, empañe lo que ha sido este proyecto desde el principio", ha agregado, para mandar luego un "fuerte abrazo" y su apoyo a las personas que aparecen en el vídeo, a las que, según afirma, "ha defendido siempre", puede considerar sus "amigos" y con los que espera "contar".A su juicio,, puesto que, si bien se están planteando distintos proyectos, "todos al final tenemos que converger en el mismo partido y en la misma idea de futuro que necesita España", ha señalado.