Un juez de Madrid anula el cambio de nombre de calles como Comandante Zorita, Millán Astray o Caídos de la División Azul

Publicada el 01/08/2018 a las 14:22 Actualizada el 01/08/2018 a las 14:23

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid, como Comandante Zorita, Millán Astray o Caídos de la División Azul que había sido aprobado por el Consistorio en virtud de la Ley de Memoria Histórica.En un sentencia, adelantada por el diario ABC y a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado titular del Juzgadocontra el acuerdo el acuerdo de 2017 de la Junta de Gobierno municipal que aprobaba el cambio de nombre de 52 vías de la ciudad.El Ayuntamiento explicó que lo hacía en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y tras el informe del Comisionado específico sobre la materia, que concluía que estas 52 denominaciones hacían referencia a la dictadura franquista y al conflicto de la Guerra Civil.La sentencia, contra la que cabe recurso,, Hermanos García Noblejas, General Asensio Cabanillas, Caídos de la División Azul, Cirilo Martín Martín y El Algabeño.El juez recoge las consideraciones que ya hicieron otros juzgados y afirma en la sentencia que todas ellas tienen que ver con. No obstante, especifica que las sentencias sobre estos cambios están recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que este será el órgano que fije el criterio final.Del mismo modo, la sentencia ha explicado que el criterio seguido para valorar estas vías exigeAdemás de estas seis calles, el juez ha considerado queen otros dos casos más, el de la calle Comandante Zorita y en el del Paseo del Doctor Vallejo-Nájera, que estaban planteadas que se cambiase.Sobre el renombramiento del vial de Zorita, la sentencia ha planteado que "la transformación de su condición de Comandante y su sustitución por Aviador Zorita no se presenta suficientemente justificada, teniendo en cuenta que". En el resto de cambios, el tribunal confirma el cambio de nombres.Respecto al Doctor Vallejo-Nájera, el magistrado ha señalado que "los argumentos aducidos no se presentan como suficientes". "Ni por la fecha de la concesión ni por las declaraciones de los miembros del Comisionado puede entenderse que", ha afirmado la sentencia.Por otro lado, ante los planteamientos de la legitimidad de la Fundación como recurrente se ha manifestado que "".Esta sentencia es similar a otras como la dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid que obligó al Ayuntamiento de Madrid a mantener el nombre de la calle General Millán Astray, situada en el distrito madrileño de Latina, al considerar queLa Justicia también anuló el cambio de denominación de la calle General Asensio Cabanillas, en Chamberí; Hermanos García Noblejas, en Ciudad Lineal, la calle de los Caídos de la División Azul, en Chamartín, así como la de El Algabeño, en Hortaleza.