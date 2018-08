El Gobierno de Melilla critica que el reparto de menores no acompañados no tenga a la ciudad autónoma como prioridad

Publicada el 12/08/2018 a las 17:53 Actualizada el 12/08/2018 a las 17:54

El consejero de Bienestar Social de, Daniel Ventura (PP), tras el anuncio realizado por el presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, en el que garantiza un acuerdo con las comunidades autónomas para el reparto de los menores no acompañados (MENA), ha declarado este domingo quecuando cree que el problema lo padece principalmente Melilla.A través de un comunicado de prensa recogido Europa Press, Ventura ha señalado que "lo preocupante no es sólo Andalucía, es España y mucho más Melilla,", al tiempo que ha apuntado que "Andalucía tiene una extensión de algo más de 87.000 kilómetros cuadrados entre sus ocho provincias y dicen tener más de 3.000 menores, peroHa recordado que Melilla es una ciudad con algo más de 12 kilómetros,"Como se podrá comprobar nada tiene que ver la situación de Andalucía con la de Melilla, siendo ésta ultima una de las comunidades con mayor densidad de población de la UE", ha recalcado.El titular de Bienestar Social ha asegurado que. "A día de hoy son cerca de 800 los que atendemos en los centros de protección, siendo simplemente imposible abrir más centros de protección por limitaciones estructurales, entre otros motivos", ha añadido.En este sentido, ha aseverado que "nuestro problema no es una cuestión de presupuesto, que también, sino". "Nosotros carecemos de espacios para poder construir y por tanto es muy importante que se nos tenga en cuenta por motivos estructurales limitados", ha agregado el consejero.Por ello, ha solicitado al Gobierno de España y a la UE la intervención inmediata y urgente, "tanto por el bien superior de los niños que llegan a Melilla –cuatro diarios en el último mes–, como por el bien y la estabilidad de los melillenses que cada día vivimos con preocupación las entradas de menores a la Ciudad donde una gran parte de éstoslo que genera una gran inseguridad ciudadana"El consejero de Bienestar Social ha subrayado que la capacidad estructural asciende de a 260 menores, siendo imposible poder atender a más. "Pedimos al Gobierno de la Nación, a la UE y a las Comunidades Autónomas quesi verdaderamente nadie tiene previsto interceder en este grave problema que vive en primera persona, la Ciudad Autónoma de Melilla, y que lo vive con mayor intensidad y preocupación que el resto de Comunidades", ha recalcado Ventura.Así, ha pedido que "dejen la hipocresía de las ideas y de las palabras vacías o simplemente adornadas, y hagan algo por resolverlo. Es un problema –ha añadido– que no viene reflejado en la Ley de Protección del menor o al menos no tuvo en cuenta este fenómeno que dura ya varios años y que se incrementa a pasos agigantados cada día".