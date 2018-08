El juez mantiene en prisión a Villarejo, quien facturó 5,5 millones de euros en informes a sus clientes

Publicada el 13/08/2018 a las 17:16 Actualizada el 13/08/2018 a las 17:17

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha vuelto a rechazar la puesta el libertad del comisario jubilado José Manuel Villajero , investigado en la Audiencia Nacional por, entre otros delitos, al entender que "siguen concurriendo los presupuestos" legales para mantenerle en prisión preventiva, donde permanece desde el pasado 5 de noviembre. A su socio, el abogado, el juez le da un plazo de siete días para depositar una fianza de un millón de euros que le permita eludir la medida preventiva.Por otra parte, el juez ha levantado el secreto sobre tres de las seis piezas de las que se compone la causa, la principal llamada King, la denominada Pintor por la que a principios de agosto fueron detenidos entre otros el empresario Juan Muñoz –esposo de la periodista y productora–, y Land, que investigaba a los dueños de la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) La Finca,, sobre quienes se ha levantado la imputación.En relación a Villarejo, el juez argumenta en su auto que se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal , cohecho, y blanqueo de capitales (en la causa principal), así como por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.Añade que, de las indagaciones, resulta que su actuación era principal o medular en el desarrollo de una organización que realizaba, y recibiendo como contraprestación fondos de los clientes, dinero que pudo tener un recorrido ilícito tras varias operaciones bancarias en Uruguay o Panamá.Por ello, el juez cree que la prisión incondicional resulta para él "absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos y a las penas que se pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria", de modo que, sobre todo teniendo en cuenta los activos patrimoniales de gran valor que tiene en el extranjero.Según la investigación, las sociedades instrumentales creadas por su mano derecha Redondo ayudaron a canalizar capitales "de presunto origen criminal para realizar inversiones y gasto en España y en el extranjero, y habrían facturado".Para el juez central de Instrucción número 6 el riesgo de fuga en Villarejo no se puede entender disminuido, por el mero hecho de haber transcurrido 9 meses desde su ingreso en prisión provisional. Hay que tener en cuenta la existencia de, así como la existencia de líneas de investigación abiertas "que deben de seguir aseguradas con la medida cautelar de prisión provisional del investigado". El juez habla asimismo de "incautaciones de material documental e informático en los registros practicados y la pendencia de Comisiones Rogatorias en el extranjero en distintos países".A todo ello se une que Villarejo presenta una actuación principal en los hechos que se investigan "tanto por su intervención medular" como a la "intensa repercusión que por su propio liderazgo ha tenido en cada uno de dichos periodos". En todos ellos, la investigación está acreditando el modo en el que el comisario ahora jubilado realizaba " informes de consultoría, de inteligencia, de vigilancia y recibiendo como contraprestación fondos de los clientes de sumas de dinero", utilizando para todo ello elSe ha de presuponer, continúa el juez, que los fondos entregados "terminaran su recorrido lícito o ilícito para integrarlo en el circuito económico legal, tras la realización de diversas operaciones bancarias a través de distintos países como las repúblicas de Uruguay y de Panamá, suponiendo con ello la repatriación de los fondos recibidos".Así, los hechos investigados podrían ser calificados según el juez, e, de delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales –todos ellos derivados de la causa principal –, a los que tenemos que añadir indicios racionales de la participación del comisario "en nuevas infracciones penales como son el delito de descubrimiento y revelación de secretos y el delito de extorsión".En su escrito de defensa, el abogado de Villarejo aseguraba por contra que no existen razones para mantenerle en prisión, ya que no va a huir porque está "convencido de su inocencia" y añade que sus actividades mercantiles --por las que se le investiga en diferentes piezas del sumario-- estaban "autorizadas materialmente por sus superiores" en la Policía.Sobre, el juez De Egea explica que se le investiga como coautor de delitos de blanqueo y pertenencia a organización criminal, y considera que en este momento es proporcional mantener su situación de prisión, pero eludible con fianza deA este abogado se le investiga como coautor en los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales desde su puesto deEs decir, de actuar con herramienta dirigidas a ocultar activos que procederían de actividades ilícitas en el extranjero, así como a mejorar toda la estructura societaria CENYT.