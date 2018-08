El PP cifra en "más de 500 personas" los "amigos" colocados por Pedro Sánchez desde que llegó a Moncloa

infoLibre

Publicada el 15/08/2018 a las 12:38 Actualizada el 15/08/2018 a las 12:39

El fichaje de Begoña Gómez

El PP cifró este miércoles ena Pedro Sánchez que, según sus cálculos, han sido situados en "el aparato paralelo del Estado" desde que el PSOE llegó a la Moncloa gracias a una moción de censura.Así lo señaló a Europa Press el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien denunció además que el Ejecutivo socialista haya incrementado los ministerios y los asesores elevando el gasto "un 30%" mientras "pide ajustes a los españoles subiéndoles impuestos como el de hidrocarburos". "Creo que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto acabar de forma firme con el paro, pero", proclamó, para añadir que esto los españoles "lo van a valorar" y "ya está pasando factura" a un Gobierno "agotado".En este sentido, el número dos del PP recalcó que la gente ha empezado a darse cuenta de que "el llamado Gobierno del cambio" es "el Gobierno del cambio a peor", ya que "el cambio a mejor solo era para algunos, para ese aparato paralelo que ha creado". "Los españoles van a pagar más en impuestos cuando llenen el depósito de su vehículo, pero sin embargo, hay manga ancha y no hay ningún tipo de problema a la hora de colocar a más de 500 personas en el aparato paralelo del Estado sin más mérito en algunos casos que ser amigo o pertenecer al circulo próximo del señor Pedro Sánchez", abundó.Además, García Egea afeó al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que acuse al PP y al PSOE de actuar igual en estos nombramientos cuando "compara". "Solo hay que analizar el cambio que ha supuesto en muchos organismos de personas cualificadas y adecuadas al puesto, a personas que ahora ha colocado el señor Pedro Sánchez sin cualificación, sin recorrido y sin experiencia en la gestión de dichos puestos", ha respondido al presidente de Cs.El secretario general del PP no quiso valorar el fichaje de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por el Instituto de Empresa alegando que van a tener "más elegancia" que la que ha tenido "el PSOE" con estas cuestiones. No obstante, García Egea recordó que "hay otros casos de miembros del PP que, en alusión a las críticas del propio Pedro Sánchez cuando el Instituto de Empresa fichó al exconsejero madrileño Juan Jose Güemes.Ante el hecho de que varios diputados del PP hayan calificado ese fichaje de Begoña Gómez como un "escándalo", García Egea afeó a los socialistas que apliquensegún les conviene. "Si esto que ha ocurrido con la mujer de Pedro Sánchez hubiera ocurrido con alguien del PP, pues tendríamos hoy cinco peticiones de comparecencia en el Congreso, una comisión de investigación y tres o cuatro tertulias por día hablando del tema", ironizó.