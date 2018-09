Sánchez esperará a Podemos para presentar sus Presupuestos para 2019

Publicada el 01/09/2018 a las 14:46 Actualizada el 01/09/2018 a las 14:47

El Gobierno esperará ay, a ser posible, con alguna otra fuerza más antes de presentar su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. Esta es la determinación que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha trasladado en conversación informal con los periodistas que le han acompañado en su gira iberoamericana, de la que regresó a primera hora de este sábado.Además de Podemos, partido al que Sánchez denomina últimamente como su socio prioritario , el Gobierno ve buena disposición para negociar los. En el momento en que el Ejecutivo tuviera cerrado el apoyo de la formación morada a sus cuentas –y preferiblemente, el de algún partido más–, procedería a aprobar el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros.Si bien Sánchez, en su equipo sitúan elcomo la fecha en que se presentarían los Presupuestos, que podrían estar aprobados para el mes de febrero,de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019.Sánchez desearía poder elaborar los Presupuestos de 2019 con el límite de gasto no financiero – que negoció su Gobierno con Bruselas, y que le dan un margen de gasto demás en comparación con 2018. El problema es que esa propuesta fue rechazada por el Congreso El Gobierno no renuncia a volver a, pero antes quiere reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para terminar con el poder de veto que elotorgó en 2012 de manera inédita al Senado sobre el techo de gasto, único veto que el Congreso no puede levantar luego.Pero si la reforma no llega a tiempo, Sánchez elaborará las cuentas de 2019 con el, el que aprobó Rajoy para el Presupuesto de 2018 . Aunque no disponga de 6.000 millones más de euros de gasto, el presidente cree que el dinero se puedea como lo hizo Rajoy, priorizando aquellas políticas que para los socialistas son bandera.