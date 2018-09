Publicada el 10/09/2018 a las 13:06 Actualizada el 10/09/2018 a las 14:04

La "moderna corrupción"

Situación "próxima a la saturación"

La Fiscalía Anticorrupción incoó en 2017 39 diligencias de investigación relacionadas con la lucha anticorrupción, aumentando así las cifras del año anterior. Aún así, advierte de la, y del "desbordamiento" de los representantes del Ministerio Público.Así se señala en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado , presentada este lunes con motivo de la apertura del año judicial , en la cual hace un repaso de las causas concretas que se han estudiado durante el pasado año o que a día de hoy continúan abiertas o pendientes de juicio, en las que ha participado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.Según los datos ofrecidos, durante el año 2017 se produjeron, 85 más que en 2016, y también se incoaronde la Fiscalía, dos más que en el ejercicio anterior. A esta última cifra hay que añadir las 42 diligencias que se encontraban en trámite al término de 2016, lo que implica que durante el pasado año se estuvieron tramitando un total de 81 diligencias de investigación.También destaca el aumento de las sentencias condenatorias de los tribunales sobre causas de corrupción, pues de 34 resoluciones,. No obstante, el Ministerio Público realizó 46 acusaciones en 2017, cifra inferior a la del ejercicio anterior y que sitúa datos de 2015.Para la Fiscalía, la lucha contra la corrupción ha cambiado desde la crisis económica, pues a partir de entonces se ha puesto de manifiesto "el mal funcionamiento de buena parte del, en el que algunos consejos de administración han sido "muy politizados y poco profesionales".Lo mismo ocurre con lo que denomina la "moderna corrupción", en la que "la frontera entre lo público y lo privado aparece hoy especialmente desdibujada", ya que en muchas ocasiones los empresarios privados han tenido en su mano la ejecución o prestación de servicios públicos.El Ministerio Público subraya que la lucha contra la corrupción sigue siendo uno de sus "focos prioritarios", no sólo por el "daño" que causa al "correcto funcionamiento" de la Administración Pública, sino por laEn este sentido, la Fiscalía se compromete a, introduciendo criterios de flexibilidad y racionalización, pese a no tener la capacidad de dirección de las investigaciones. Asimismo, aprovecha para recordar que el plazo máximo prorrogable de 18 meses que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal para instruir una causa es insuficiente debido a la complejidad de la mayoría de los mismos.La memoria recalca que la creciente carga de trabajo hace que los fiscales estén "desbordados", que las jornadas de trabajo para estudiar un asunto pueden llegar a ser "interminables" y que esta situación es. "Destaca negativamente lapuestos a disposición de la Fiscalía", añade el informe.En esta línea, el Ministerio Público pide el incremento de la plantilla de Anticorrupción, dirigida por, en 10 plazas, de las que ocho sirvan para consolidar las plazas que han estado en comisión de servicios debido al volumen de asuntos complejos y a la celebración de varios juicios orales de larga duración, como el de la pieza principal del Gürtel, iniciado en octubre de 2016.Pero tambiénen las Unidades de Apoyo, como la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado, y en las Unidades Adscritas Policiales, como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que dan un asesoramiento "permanente" e información técnica a la Fiscalía Anticorrupción.Por último, la Fiscalía insiste en la necesidad de poder contar con unque permita conocer y evaluar en todo momento el, así como disponer de un programa capaz de relacionar y tratar la información de distintas bases de datos alimentadas con información propia de los procedimientos y de registros mercantiles, de la Propiedad o de organismos como el SEPBLAC.Además, agrega que los actuales sistemas informáticos afectan alen macrocausas abiertas como 'Púnica' o 'Lezo', ya que no existe un sistema de almacenamiento de gran capacidad al que puedan acceder simultáneamente distintos intervinientes.