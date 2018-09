El PP marca distancias entre el máster de Montón y el de Casado para proteger a su líder

Publicada el 11/09/2018 a las 13:04 Actualizada el 11/09/2018 a las 14:10

Montón, al Congreso

Casado no dimitirá si le imputan

La dirección nacional del Partido Popular está convencida de que, tome la decisión que tome la ministra de Sanidad sobre la polémica de su máster, no deja a la intemperie a Pablo Casado.Los conservadores no van a hacer batalla política de este caso para evitar poner el foco en la investigación sobre los estudios de posgrado de su líder. Pero se esfuerzan en señalar que entre el episodio protagonizado por Carmen Montón y el que investiga el Supremo, al ser Casado aforado,En este contexto, el PP ha desplegado un argumentario que subraya las diferencias entre la forma en la que cada uno de los dos políticos afrontó sus respectivos estudios en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). Las primeras pistas las dio el lunes el vicesecretario de Organización,en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección señalando que el máster de Montón, sobre estudios de género, era diferente al de Casado, en derecho autonómico, porqueTambién dijo que en la época del máster de la ministra (2011/2012), por ley, hacía falta defender elen público, ante un tribunal. Y cuando lo cursó Casado (2007/2008) no existía este requisito.Este miércoles, tras informar eldiario.es de que las notas de la ministra fueron modificadas al término del máster, los conservadores fueron añadiendo contenido a su argumentario de defensa. "Es que son dos casos diferentes. No tienen nada que ver", resumen. Destacan también que el presidente del partido no ha mentido en ningún momento en las más de 40 ocasiones en las que ha dado explicaciones desde que se publicaron las primeras informaciones.Lo primero que destacan es que en el caso de Casado no hay ninguna "falsificación de notas".A esto suman que Casado no era "amigo" de los profesores de su máster., insisten. Recuerdan, además, que cuando Montón cursó estos estudios ya era una diputada conocida. Él, por su parte, era el diputado 42 de un total de 67 en la Asamblea de Madrid. Y que, a diferencia de Montón, Casado no duda de dónde se impartía su máster porque fue a matricularse "a puerta fría".Mientras, la ministra de Sanidad, pedirá comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades en la obtención de su máster sobre igualdad de género. Lo anunció la portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Adriana Lastra.Este martes hay sesión de control al Gobierno en el Senado . No está previsto que acuda Montón.A principios del pasado agosto,el Supremo recibió la causa contra el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por haber recibido un título de máster en la URJC sin haber acudido a clases y con la convalidación de 18 de las 22 asignaturas. La magistradaconsidera que se ha podido producir un posible delito de prevaricación y falsedad documental.En la dirección nacional del PP advierten de que Casado no dimitirá si es imputado por el Supremo, aunque es un escenario que a día de hoy no contemplan. En este sentido, recuerdan que los estatutos del partido fijan la asunción de responsabilidades políticas en el momento de la apertura del juicio oral. Y recuerdan, además, que siempre antes de que se produzcan dimisionesPese a que esto lo que establecen las normas de funcionamiento interno del PP, en la hemeroteca hay muchos casos de dirigentes queantes de la apertura del juicio oral.