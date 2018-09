Sánchez reivindica la asunción de responsabilidades de su Gobierno y Rivera le exige que haga pública su tesis doctoral

Publicada el 12/09/2018 a las 09:30 Actualizada el 12/09/2018 a las 10:19

Bronca en el Pleno del Congreso de los Diputados. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aprovechó la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, después de que laSexta diese a conocer que el el trabajo de fin de máster que presentó en la Universidad Rey Juan Carlos en 2011 estaba llena de plagios, paray exigirle que la haga pública.Pedro Sánchez, antes de que la presidenta de la Cámara le retirara el uso de la palabra —lo que hizo inaudible la mayor parte de su respuesta— acusó al líder de Cs de convertir la sesión de control “eny aseguró, tajante, que su tesis doctoral está publicada de acuerdo con la legislación vigente y “y está colgada” en Internet, en referencia a la base de datos TESEO del Ministerio de Educación, extremo este último que Rivera negó desde su escaño —en esa base de datos sólo figura una breve ficha descriptiva, no el contenido completo del trabajo—.El presidente de Ciudadanos se saltó el reglamento de la Cámara, ignoró la pregunta que había incluido en el orden del día en torno a Cataluña y aprovechó su intervención para, al hilo de los casos de Cifuentes, Casado y Montón, tratar desobre la tesis del presidente. Lo hizo insinuando que detrás de la decisión del Gobierno de no permitir la tramitación de una proposición de ley de Cs sobre transparencia en la universidad está la voluntad de Sánchez de“Hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral y eso coincide con el veto a una ley que obligaría a publicarla”, subrayó,. Asi que, para que no haya dudas, “haga pública su tesis. Acabemos con la duda razonable. No puede haber un caso presidente” como ha habido un caso Cifuentes, un caso Montón o un caso Casado.Previamente, Sánchez había reconocido que en estos primeros cien días de gobierno ha vivido “sensaciones agridulces” y que este martes fue para él “un día en lo personal. Porqueque hacia una extraordinaria labor”. En todo caso, reivindicó, “nosotros asumimos nuestra responsabilidad política” con la dimisión de Montón, la “responsabilidad que tanto le cuesta a otros emprender”, subrayó en referencia a Pablo Casado, el presidente del PP que se niega a renunciar a pesar de estar en una situación muy parecida a la de la exministra de Sanidad. “Quédese con ese argumento”, emplazó Sánchez. “Asumir responsabilidades también es cambio político y no perpetuar al PP. Con sus votos”, reprochó a Rivera, “Rajoy seguiría siendo presidente del Gobierno”.“Los estudiantes se lo curran, trabajan, se esfuerzan. Los profesores también, y los padres, las familias. Hacen muchos esfuerzos para sacarse un trabajo, una tesis doctoral o cualquier otra cosa. Y le digo una cosa, señor Sánchez: lo que no puede ser es que en España parezca que afiliarse al PP o al PSOEargumentó Rivera.Sánchez explicó que el veto del Gobierno a la propuesta de Ciudadanos no tiene que ver con una cuestión de fondo sino de forma, porque los diputados de Ciudadanos sufren una “suerte depara iniciativas. Fuentes del PSOE citadas por Europa Press alegan que la iniciativa de Cs “está mal hecha” y que el Gobierno dejará de vetarla si la corrigen para especificar que su puesta en marcha no afectará a los Presupuestos en curso, sino a los del próximo ejercicio. Según los cálculos de Moncloa, la creación de la Alta Inspección para la Universidad que reclaman los de Rivera supondría un gasto extra de 4,5 millones de euros.Minutos después, ya en los pasillos del Congreso, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, insistió en cuestionar la tesis doctoral del presidente. Confirmó que él mismo ha intentado acceder a su contenido —está depositada en la hemetoreca de la Universidad Camilo José Cela— y negó que sea accesible o que esté disponible para consulta en Internet, por lo que. E insinuó que en ellaal decir que la única mnera de comprobarlo es que el presidente la haga pública.