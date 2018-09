Un juez belga decide este lunes si acepta entregar al rapero Valtonyc a España

Publicada el 16/09/2018 a las 15:51 Actualizada el 16/09/2018 a las 15:52

La Justicia belga(euroorden) contra el rapero mallorquín Josep Miguel Arenas, conocido artísticamente como Valtonyc y condenado en España por enaltecer el terrorismo e injuriar al rey en las letras de sus canciones, tras una primera vista el pasado 3 de septiembre en la cual el magistrado encargado del caso escuchó a las partes y anunció que tomaría una decisión en dos semanas.El cantante se mostró entonces convencido de que no se producirá la extradición por los delitos más graves –enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona– porque, es decir, que los hechos estén tipificados como delito en el Código Penal de ambos países, tal y como aseguró a su salida de un tribunal de primera instancia de Gante.Según el rapero, el juez podría, en el peor de los escenarios, aceptar la extradición únicamente por el delito de amenazas –penado con seis meses de cárcel– si bien la defensa ha sostenido desde el principio queal tratarse de un caso de libertad de expresión, según indicó el abogado Gonzalo Boye, quien también defiende al expresidente catalán Carles Puigdemont La Fiscalía defiende, por su parte, que no ve un delito de terrorismo –como indicaron las autoridades judiciales en España–, una categoría que no se encuentra en la lista de 32 delitos para los cuales la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) debe ejecutarse de manera automática según el funcionamiento de ésta.El mallorquín, que se encuentra en Bélgica desde junio, fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos de amenazas, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, una sentencia posteriormente confirmada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.La Audiencia Nacional emitió a finales de mayo una orden nacional, europea e internacional de búsqueda y captura contra Valtonycpara evitar su ingreso en prisión justo un día antes de que expirara el plazo para entrar voluntariamente a la cárcel.