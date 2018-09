El Supremo confirma la exclusión del juez progresista de 'Gürtel' de la lista de aspirantes a vocal del CGPJ

Publicada el 24/09/2018 a las 16:28 Actualizada el 24/09/2018 a las 16:39

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la exclusión del juez de la Audiencia Nacional, quien formó parte del juzgado del caso Gürtel, de la lista de aspirantes a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dado que no se encuentra en activo al no haber acreditado el cese en su cargo actual en el Tribunal Internacional de la Haya.La Sala recuerda en una sentencia que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 573.1 que los jueces o magistrados al presentar su candidatura "siendo esta exigencia un presupuesto objetivo y reglado para la concurrencia al proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces. La decisión cuenta con el voto particular discrepante de dos de los magistrados de la Sala.Se da la circunstancia de que De Prada es el magistrado al que se atribuyen lasque dieron por demostrada la existencia de una caja 'B' en el PP y detonaron la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy. Después de que fuera excluido del listado de aspirantes –el CGPJ rechazó reintegrarle al servicio activo el pasado 6 de septiembre– De Prada manifestó que esta decisión no era más que una sanción encubierta para evitar su acceso al Consejo.