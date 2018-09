El CIS coloca al PSOE diez puntos por encima de un PP que apenas se ve impulsado por el 'efecto Casado'

Publicada el 25/09/2018 a las 11:53 Actualizada el 25/09/2018 a las 12:49

El PSOE no solo no pierde fuelle tras tres meses en el Gobierno, sino que seguiría manteniéndose como primera fuerza política si mañana se celebraran elecciones. Así al menos lo concluye el barómetro del CIS del mes de septiembre, el segundo desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y el primero que recoge la elección de Pablo Casado como presidente del PP. Según el sondeo,, mientras el PP recuperaría la segunda posición con el 20,8%, Ciudadanos caería hasta la tercera con el 19,6% y Unidos Podemos se mantendría cuarto con un 16,1% de los sufragios.En el anterior barómetro con intención de voto, hecho público a principios de agosto y con datos de julio, los socialistas se dispararon tras su llegada al Gobierno hasta colocarse en cabeza con un 29,9% de intención de voto, su mejor resultado desde enero de 2013. No obstante, los tres meses de Sánchez en el Gobierno no desgastarían –siempre según el CIS– al PSOE, que mejora en seis décimas su intención de voto. El PP, por el contrario, se descalabró cayendo hasta la segunda posición con un 20,4% –su peor resultado de la serie histórica– empatado con Ciudadanos, y en el barómetro de septiembrelo que le permite mantenerse en segunda posición por la caída de Ciudadanos.El partido naranja es el más perjudicado de la encuesta,y se convierte en el único partido de los cuatro grandes que pierde porcentaje de intención de voto con respecto al anterior barómetro. Unidos Podemos, por su parte, recupera algo del terreno perdido en julio, cuando se desplomó perdiendo cuatro puntos y registrando un 15,6% de intención de voto: la coalición morada y sus confluencias sumarían ahora un 16,1% de los sufragios, aún lejos de su resultado en las elecciones y de las estimaciones que registraban en las encuestas antes de la llegada de Sánchez al poder.El trabajo de campo para el sondeo fue realizado, por lo que recoge el efecto de la polémica desatada por el escándalo del máster de la exministra Carmen Montón, pero no el de su dimisión, que se produjo el mismo día 11. Asimismo, el barómetro tampoco incluye los efectos de la polémica de la tesis doctoral de Pedro Sánchez.