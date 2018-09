Publicada el 25/09/2018 a las 09:21 Actualizada el 25/09/2018 a las 09:40

"Tribunal de tíos"

Nuevas grabaciones publicadas este martes muestran a la ministra de Justicia, Dolores Delgado , en un encuentro informal en 2009 con el excomisario José Manuel Villarejo , con el que departe de manera familiar. En la filtración se llega a escuchar como Delgado, entonces, se refiere a Fernando Grande-Marlaska, entonces magistrado de la Audiencia Nacional y actual ministro de Interior y compañero de gabinete de Delgado, como "maricón".Estos audios revelados por el medio Moncloa.com se unen a otras grabaciones sobre una comida de agradecimiento que Villarejo, hoy en prisión preventiva , dio por la concesión de una medalla al mérito.Justicia, en un comunicado, atribuyó ayer la filtración a laconsistente en "atacar al Estado". Delgado ha pedido comparecer en el Congreso para explicarlo. En esta comida participa el exmagistrado Baltasar Garzón , con el que comenta la homosexualidad de Grande-Marlaska. "Es una tontería, pero te demuestra dónde está cada uno", asegura Garzón.El comentario de Delgado sobre la condición sexual de Grande-Marlaska llega tras una breve conversación entre Garzón, Villarejo y ella:– Delgado: ¿Puedo contar lo de este?– Garzón: Sí– Delgado: Un maricón.– Villarejo: ¿Quién es maricón?– Delgado: Marlaska.También se dieron cita el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y tres mandos policiales adjuntos al DAO de aquella época: Enrique García Castaño, alias 'El Gordo'; Miguel Ángel Fernández Chico (fallecido) y Gabriel Fuentes.En otro momento de la conversación, la ministra sostiene. Así, Delgado llega a afirmar que identifica mejor las intenciones de sus compañeros varones en una conversación:– Delgado: "Yo te voy a decir una cosa, a mi que me den un tribunal de hombres, de tías no quiero. Y no me llevo mal con las tías, pero de tíos, sé perfectamente por dónde van. Y cada gesto, cada cosa por dónde va la historia".–Villarejo: Je, je.. simple como el mecanismo de un chupete.En otra fase de la conversación elle dice a Delgado:– Fernández Chico: Estarás conmigo en que no hay igualdad entre el hombre y la mujer.– Delgado: No, no la hay. Tenemos una ventaja, indiscutible. Mira, ya sé por dónde vas.– García Castaño: Pero si somos iguales.– Delgado: Soy transparente.– García Castaño: ¿Cómo?, tenemos todos lo mismo.