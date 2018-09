Publicada el 30/09/2018 a las 14:36 Actualizada el 30/09/2018 a las 14:37

, según los datos del último barómetro de laSexta difundido este domingo. Ciudadanos se mantiene como tercera fuerza política con un 22,3%, mientras que Podemos continúa bajando y situándose como cuarta opción con un 17,8%.En comparación con los resultados de las Elecciones Generales de 2016 . PP y Unidos Podemos, por el contrario, bajan con la formación popular pasando de un 33,0% a un 24,6% y la lista morada de un 21,1% a un 17,8%.En lo que respecta a los líderes políticos, ninguno de ellos llega al aprobado., seguido por Albert Rivera (Ciudadanos) con un 3,58%, Pablo Iglesias (Podemos) con un 3,40% y Pablo Casado (PP) con un 3,03%.Ante la pregunta de quién prefiere que gobierne en un futuro,, seguida por un 37,3% partidario de una coalición PP-Ciudadanos y un 11,1% que no sabe o no contesta.Los resultados de este barómetro tienen lugar en un contexto en el que. Un 46,5% estima que la situación es preocupante mientras que un 34,2% la estima como muy preocupante. La opinión contraria cuenta con un porcentaje mínimo: un 15,2% considera la situación política como poco preocupante y un 4,2% no la ve nada preocupante.Además, el porcentaje de. La posición contraria es sostenida por un 37,9% mientras que un 5,1% no sabe o no contesta a la cuestión.