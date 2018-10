Torra pide un referéndum sobre la independencia: "La fase de los estatutos está superada"

Publicada el 13/10/2018 a las 17:43 Actualizada el 13/10/2018 a las 20:01

El presidente de la Generalitat , Quim Torra, ha reiterado sude autodeterminación sobre la independencia de Cataluña: "La fase de los estatutos la tenemos superada", ha defendido Torra, que ha participado este sábado en la acción Cims per la Llibertat, informa Europa Press.En declaraciones a TV3 , el presidente ha indicado que esta acción tiene un mensaje claro: "No pararemos hasta que ellos sean libres y nuestro pueblo también", ha asegurado desde lo alto del Puigsacalm, una de las 18 cimas que se han subido este sábado en un ascenso conjunto para concienciar sobre la situación de los"Afrontaremos los días que vienen con toda la fuerza que nos da saber que somos capaces de hacer las cimas que nos propongamos, incluso la cima de laque es nuestro objetivo", ha afirmado Torra, que ha subido a la montaña que representaba al expresidente Carles Puigdemont También ha recordado el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la declaración de independencia del 27 de octubre, tras lo que ha añadido que "es un referéndum sobre la independencia pactado y acordado".Por su parte, el, ha ascendido al Matagalls, dedicado a la exsecretaria general de ERC Marta Rovira, desde donde ha asegurado: "Si el Estado español quiere hacer una oferta, que la haga. Pero sabe muy bien el presidente Pedro Sánchez que eso solo se resolverá con un referéndum de autodeterminación".Las otras cimas son el Sant Jeroni, dedicada al líder de ERC,; el Canigó la del presidente de Òmnium,; el Carlit la del líder de JxCat en el Parlament,; la Gallina Pelada la de la exdiputada de la CUP, y el Montcaro la de la expresidenta del Parlament, entre otros.La organización de Cims per la Llibertat informó en un comunicado el jueves que se habíany que los beneficios se destinarán a la Associació Catalana pels Drets Civils, la entidad formada por los familiares de los presos soberanistas y los dirigentes en el extranjero.Protección Civil de la Generalitat ha desplegado uncon la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), los Mossos d'Esquadra, los Bombers, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Agents Rurals y la organización de la actividad, para garantizar la seguridad del evento y una reacción coordinada en caso de emergencia.Además, se ha activado hasta las 16:49 horas la prealerta del Plan de Protección Civil de Catalunya (Procicat), que ha registrado, y también ha establecido una coordinación con los servicios de emergencias franceses, ya que dos de las cimas se encuentran en el Roussillon francés.