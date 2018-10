El Congreso aprueba por unanimidad la reforma que permite votar a discapacitados intelectuales

Publicada el 18/10/2018 a las 13:49 Actualizada el 18/10/2018 a las 13:50

Ya no lo decidirán los jueces

El Congreso ha aprobado por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que, una situación que afecta aen todo el país. El texto completa así su tramitación en la Cámara baja y. Si en el proceso en la Cámara alta no se registran enmiendas para su modificación y consigue la mayoría de apoyos en el Pleno, pasaría directamente a ser publicado en el(BOE) y a su aplicación.La reforma, ha contado con eldurante todo el proceso y sólo se ha descolgado EH Bildu —que se abstuvo en la votación de la ley en la Comisión Constitucional— en la última parte de su tramitación, como consecuencia de una enmienda presentada por el PP y que, finalmente, ha sido incluida en el texto votado este jueves. Cuando entre en vigor, la LOREG dejará de contar con los apartados c) y d), en los que establece que "carecen de derecho de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme" y "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial".Además, a iniciativa del PP,los responsables de pronunciarse al respecto de este procedimiento. El nuevo redactado determina que "toda persona podrá ejercer su derecho de, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera". Este punto ha vuelto a ser la única discrepancia durante un debate en la Cámara que, en líneas generales, se ha producido enpor parte de todos los grupos parlamentarios.La portavoz de Podemos en esta materia,, ha criticado que el PP incluya en este texto las palabras "consciente, libre y voluntariamente" que, a su juicio, sonpara estas personas. "Pero no nos sorprende", ha apuntado. Mientras, su homóloga de EH Bildu,, cree que los populares han presentado la enmienda porque no querían quedarse "fuera de la foto". ERC, a través de la diputada, ha reconocido que no la comparte, pero han votado a favor "por responsabilidad". "No se preocupen, que no les quite el sueño aceptar una enmienda del PP", ha respondido a estas críticas el portavoz del PP en esta materia,, quien ha explicado que, con este texto sólo buscan que a las personas con discapacidad se les exija "lo mismo" que al resto de ciudadanos. "Sólo queremos igualdad", ha reclamado, para señalar que, al PP, "lecciones de discapacidad, ninguna".