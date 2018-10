Siete años del fin de ETA: Urkullu reafirma su compromiso con la deslegitimación del terrorismo

Publicada el 20/10/2018 a las 17:35 Actualizada el 20/10/2018 a las 17:48

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reafirmadoy ha pedido aportaciones "constructivas" al programa educativo de su Gobierno, Herenegun, sobre la historia reciente de Euskadi, contra el que han arremetido colectivos de víctimas y el PP al considerar que pretende "justificar" a ETA y abona la "teoría del conflicto", defendida por la izquierda abertzale. Las asociaciones de víctimas de ETA y el Partido Popular reclamaron la retirada de los vídeos que acompañan a las unidades didácticas e incluso el presidente de los conservadores vasco, Alfonso Alonso, exigió a Urkullu en el Parlamento Vasco el cese del secretario de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, responsable del programa que se pretende llevar a las aulas.El lehendakari ha emplazado a dejar atrás "la tensión y el rifi-rafe", y ha asegurado que "todas las aportaciones serán bienvenidas para tejer un nuevo futuro de convivencia" en la Comunidad Autónoma Vasca. En una entrada en su Facebook que recoge Europa Press coincidiendo con, Iñigo Urkullu ha destacado que su compromiso ha sido "siempre" con los Derechos Humanos y, por lo tanto, "con la deslegitimación del terrorismo y de la violencia como base para la paz y la necesaria construcción de la convivencia".Por ello, ha señalado que es "consciente de la dificultad de la tarea", aprendida también de todos los que, "en ese empeño", le enseñaron "el camino y dificultad compartida por tantas y tantas personas, incluidas principalmente". "Soy consciente de los sentimientos que pueden verse afectados ante las iniciativas incluso mejor intencionadas. No obstante y, pese a lo difícil de la tarea, finalizadas décadas de realidades de terrorismo y violencia en sus diversas expresiones, estamos en el camino de la construcción de la convivencia desde el respeto a las víctimas y la memoria, con la convicción compartida de que esto no debe volver a ocurrir nunca más", ha indicado.A su juicio, "así se refleja por el desarrollo y evolución en los esfuerzos en las diversas iniciativas puestas en marcha en el" del Gobierno Vasco. "Diversos programas como Adi-adian, Memoria Plaza y otros dan fe de ello, gracias al compromiso con un objetivo de bien común desde la consideración a intentar no herir sentimientos y sí profundizar en el valor del reconocimiento del pasado para pedagogizar en la necesidad de un futuro diferente", ha subrayado.El lehendakari ha asegurado que "todo ello está siendo posible". En este sentido, ha recordado que el programa Herenegun "se halla en fase abierta a las aportaciones". "Las personas implicadas en la confección de la Unidad Didáctica merecen toda consideración y así lo muestro por su disposición a explicar su trabajo ante la Comisión parlamentaria correspondiente, y de la misma manera, todas y cada una de las personas intervinientes en los documentales hasta ahora propuestos", ha dicho.Por ello, ha explicado que se está "a tiempo de mejorarlo", como, "de manera esperanzadora", concluye "de la disposición mostrada en la reunión del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas". "¿Cabe solicitar que nos ajustemos a la realidad de los procedimientos propuestos y la disposición mostrada en todo este caminar tan delicado?, ¿cabe solicitar que las aportaciones y consideraciones se hagan desde una actitud constructiva y positiva, para dejar atrás los tiempos negativos que nos abocaban a la tensión y rifi-rafe?", ha preguntado. Por último, el presidente del Gobierno Vasco ha asegurado que "".