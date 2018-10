'Eric', un seguidor de la Legión de 40 años, filtró los datos personales de la víctima de La Manada

Publicada el 22/10/2018 a las 21:34 Actualizada el 22/10/2018 a las 22:04

Un hombre de 40 años y vecino de Barcelona fue el primer autor de la difusión de losy la fotografía de lade La Manada en varios foros de Internet, según un informe entregado al juzgado número 38 de Madrid, encargado del caso, según informa Europa Press.La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha localizado a esta persona y ha detectado el ordenador con el que lo hizo, según ha adelantado El Periódico de Cataluña.Se trata de un hombre que utiliza el, es soltero, tiene 40 años y vive con su padre, según el diario catalán, que añade que en su perfil de Facebook, ahora cerrado, había hecho numerosos comentarios elogiosos sobre las actividades de laEl juez de Madrid encargado del caso ha dictado un auto de inhibición para que seael que se encargue de la investigación. El pasado mes de mayo, el letrado de la víctima de La Manada presentó una denuncia ante un juzgado de Madrid por losque presuntamente ha sufrido la joven tras publicarse sus datos personales en internet.La filtración de sus datos ocurrió después de que la sentencia distribuida desde la Audiencia de Navarra incluyera en los márgenes de las páginas un Código Seguro de Verificación (CSV) que, introducido a su vez en una determinada web de la Administración foral, dabaSegún la información publicada por El Periódico, las pesquisas policiales determinaron que el ataque informático a la víctima se había iniciado desde dos ordenadores, una de ellas "vinculada a una VPN (red privada virtual) de un servidor extranjero", de forma que no se ha podidode su responsable.Respecto a la otra, la investigación determinó que el ordenador estaba en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona, que pertenecía a un matrimonio que se comprobó que no tenía nada que ver con el caso. No obstante, finalmente se pudo determinar que un vecino de la pareja había 'robado' su conexión wifi y la habría utilizado para difundir los datos personales de la joven víctima de La Manada