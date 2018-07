Pontevedra declara non gratos a los cinco integrantes de La Manada y se posiciona como ayuntamiento antitaurino

Publicada el 17/07/2018 a las 09:56 Actualizada el 17/07/2018 a las 10:40

Escudo franquista de la audiencia

Ayuntamiento antitaurino

Despedida de Jacobo Moreira

La corporación municipal de Pontevedra ha decidido, con los votos de los concejales de BNG, Partido Popular, PSdeG y Marea. La edil de Ciudadanos no pudo asistir al pleno pero ya había mostrado en la comisión su apoyo a esta iniciativa.De este modo, José Ángel Prenda Martínez, Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, Jesús Escudero Domínguez, Ángel Boza Florida y Antonio Manuel Guerrero Escudero yaLa corporación pontevedresa "" y no solo apoya todas las acciones de rechazo que se organicen, sino que decide con esta declaración "dar un paso más" paraEl texto de la moción lamenta que los miembros depor haber sometido a una joven de 18 a años a "reiterados actos sexuales", en contra de su voluntad y haciendo uso de su superioridad durante las fiestas de San Fermín del año 2016 La iniciativa también recoge que en la sentencia de la Audiencia de Navarra se hacen argumentaciones "difíciles de entender", primeroy, posteriormente,al no prorrogar la prisión preventiva hasta que la sentencia sea firme.Los agresores de esta joven no pueden entrar en Madrid, pero sí moverse libremente por todo el Estado, lo que para los políticos de Pontevedra supone ", permitiendo la "libre deambulación" de los agresores por todo el país.Carmen Fouces, edil del BNG —partido que impulsó esta moción—, explicó que "urge"La concejala nacionalista afirmó que la sentencia debería haber sido "ejemplar", pero el lugar de eso, tras la resolución judicial otros grupos "aúllan como lobos envalentonados y seguros de que el sistema será benevolente con ellos".Esta declaración como personas non gratasy, también, a la representación legal de la víctima "para que sea conocedora del apoyo real que tiene".También hubo unanimidad en otro de los puntos del orden del día del pleno de este lunes. Todos los grupos políticos mostraron su apoyo para solicitar la, en el menor tiempo posible,de la calle Rosalía de Castro, "un despropósito histórico y democrático necesario de reparar".El pleno, siguiendo con su compromiso de, hará llegar el acuerdo plenario al presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez; al conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; y a la ministra de Justicia del Gobierno de España, Dolores Delgado El pleno también acordó que el Ayuntamiento sea una administracióndonde se someta a los, sumándose oficialmente a los ayuntamientos y diputaciones gallegas declarados antitaurinos.Marea Pontevedra, que impulsaba esta declaración contó con los votos a favor del BNG y el PSOE.. La concejala de Ciudadanos, María Rey, no asistió.La moción inicial de Marea, presentada tras la petición de la plataforma Galicia, Mellor sen Touradas, tenía dos objetivos: declarar ae instar a la Xunta de Galicia a realizar las modificaciones legislativas oportunas parala realización deEl texto finalmente aprobado añadió dos enmiendas. La primera de ellas fue una aportación del BNG para que la moción también instara al Gobierno central aLa segunda, un añadido del propio grupo municipal de Marea para que esa prohibición sea a nivel europeo.En otro orden de cosas, el hasta ahora portavoz municipal del PP de Pontevedra,Una decisión que había anunciado tras el congreso local del PP, que eligió al también concejal Rafa Domínguez como presidente y que, a partir de ahora, ejercerá como portavoz en lo que resta de mandato. El escaño que deja libre Moreira en la corporación