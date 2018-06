La Fiscalía y la víctima recurren la puesta en libertad de La Manada

Publicada el 28/06/2018 a las 16:11 Actualizada el 28/06/2018 a las 16:12

El Ministerio Fiscal y la acusación particular que representa a la víctima recurrieron el auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, trasladado a las partes el pasado viernes, por el que se dicta la libertad provisional bajo fianza de los cinco miembros de, condenados apor un delito de abuso sexual a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016, informó Europa Press.En el auto se establecía un plazo de tres días desde su notificación para que las partes presentaran los recursos. El, que ejercen las acusaciones populares, también anunciaron su intención de recurrir.Ahora será el mismo tribunal que juzgó los hechos y que decretó la puesta en libertad de los cinco condenados el que resolverá los recursos presentados.El auto, dictado por mayoría de dos magistrados a uno, se basa en que los juecesde los condenados al haberse reducido "notablemente" en la sentencia las penas que solicitaban las acusaciones y al no apreciar tampocoLos cinco condenados abandonaron la cárcel el mismo viernes por la tarde y se desplazaron a Sevilla, su localidad de residencia, donde tienenlos lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad.También les impone la, y ladel territorio nacional sin autorización judicial.Se da la circunstancia de que este jueves trascendió que uno de los miembros de La Manada, Antonio Manuel Guerrero, intentó el lunes obtener un pasaporte , aunque tiene prohibido abandonar territorio español porque se encuentra en espera de sentencia firme.La Policía Nacional informó en Twitter sobre este hecho con el siguiente mensaje: "Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado".Sin embargo, Jesús Pérez, abogado de Antonio Manuel Guerrero,que su cliente haya ido a Comisaría a obtener su pasaporte "para salir del país", sino que tiene el documento caducado y ante la obligación impuesta por la Audiencia de entregarlo en los cuatros días siguientes a su puesta en libertad "ha ido a preguntar si se lo tenía que sacar o no".