Publicada el 25/10/2018 a las 21:23 Actualizada el 25/10/2018 a las 21:57

"Ni Valle, ni Almudena". Varios centenares de manifestantes han reivindicado este jueves en Madrid que no se honre al dictador Francisco Franco mediante elque sus familiares han anunciado después de que realice la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos., declaraban los asistentes. La convocatoria, que se anunció para el jueves 25 en la Puerta del Sol a las 19:00h, llamaba al "pueblo de Madrid" para que se uniese a la reivindicación que tenía como objetivo llegar hasta el lugar donde la familia de Franco anunció que sería enterrado: la catedral madrileña.Los antifranquistas temen, además, que este espacio: "En Madrid se centralizó e institucionalizó toda la maquinaria del terror jurídico-policial del régimen franquista" por lo quede privilegio u honor", reza el manifiesto firmado por diferentes organizaciones político-sociales y vecinales que incluyen a Izquierda Unida, Podemos, Comisiones Obreras o al Foro de la Memoria, entre otros. Estos colectivos piden así al Estado "garantizar que el emplazamiento definitivo de los restos de Franconi privilegio alguno preservando así la dignidad de las personas de la resistencia que fueron ejecutadas, torturadas, encarceladas, depuradas o exiliadas".Los presentes en el acto han recordado a los asesinados por el franquismo que se encuentran en las cunetas y a sus familiares, y hanpor parte de las instituciones. ". Ni olvido ni perdón", gritaron. Además, señalaron que el hecho de que se entierre a una persona que "ha provocado muerte, sangre, guerra, bombardeos, represión, destrucción, dictadura y terror" en un "espacio público o en un lugar de paz como es un templo religioso" es unade personas que están en las cunetas. Y destacaron el hecho de que este país sea el segundo del mundo con mayor número de fosas comunes –solo detrás de Camboya–.Los asistentes, en su mayoría ancianos denunciaron a lo largo de la calle Arenal, señalando al Tribunal Supremo: "Hay que juzgar al franquismo criminal, hay que condenar al franquismo criminal".Esta protesta se ha realizado el mismo día que la Eurocámara ha aprobado una resoluciónen Europa que pide que se, como la Fundación Francisco Franco, y que se tomen medidas paray de violencia como consecuencia de esta ideología que "está cada vez másy que "supone un ataque a la democracia". Los grupos políticos del Parlamento Europeo que realizaron este texto remarcaban la "del Estado español. Ana Miranda –eurodiputada del Bloque Nacionalista Gallego (BNG)– explicaba en rueda de prensa el miércoles previo a la votación: "Ni en Alemania existe una Fundación Hitler, ni en Italia una Fundación Mussolini, ni en Portugal una Fundación Salazar"."Quienes España tiranizaron,, proclamaban algunas pancartas que se dirigían a la Catedral. Entre otros mensajes, criticaronal criminal de Franco". De hecho, esta petición de no permitir que el dictador sea enterrado en la cripta de la Almudena, que también está en Change.org y lleva cerca de 98.000 firmas , está dirigida al Arzobispado de Madrid y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Le hemos pedido al presidente que le lleven a otro sitio, pero no sabe qué hacer con él. No podemos consentir que entre de nuevo en Madrid. Entiérrenlo en un cementerio común, como se hace con el resto de mortales", aseguró un manifestante.Este mismo jueves la justicia española rechazaba que Romualda Servini , magistrada argentina que investiga crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones forzosas y torturas,, tomase declaración al exministro franquista. Este, de hecho, ha "solicitado varias veces" declarar ante la jueza. La Audiencia Nacional, además, rechazaba que esta magistrada accediese a la documentación relativa a la, también víctima del sistema dictatorial del siglo XX instaurado en España.La mayoría de las consignas de la manifestación antifranquista. "Los crímenes del franquismo no prescriben", "fosas cerradas, heridas abiertas", "tenemos memoria, queremos justicia", repitieron a lo largo de la concentración.