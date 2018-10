El Gobierno propone que los electores que viven en el extranjero puedan escribir su voto en una papeleta en blanco

Publicada el 30/10/2018 a las 17:24 Actualizada el 30/10/2018 a las 17:25

El Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado este martes al Congreso un informe con sus sugerencias paraque se exige a los españoles residentes en el extranjero y, entre otras cuestiones, plantea que éstos puedan, informa Europa Press.Así lo ha señalado el portavoz del PSOE en la subcomisión del Congreso que estudia una posible reforma de la Ley Electoral, Gregorio Cámara, tras exponer al resto de portavoces elde los Ministerios de Exteriores, Interior y Trabajo y Migraciones, así como de la Oficina del Censo Electoral.En concreto, el informe, que se ha redactado en un mes, parte de la eliminación del ruego del voto, un sistema que, desde 2011, obliga a los electores en el exterior ael voto en cada convocatoria de generales, autonómicas y europeas, lo que ha hechode los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) en las últimas citas electorales.En concreto, el Gobierno y el PSOE establecen que los españoles residentes en el extranjero reciban toda la documentación electoral "" para poder votar –en concreto Cámara cree que se pueden–, y que se les adelante una papeleta en blanco donde podránLos electores tendrán que esperar a, que se les facilitará a través la página web del Ministerio de Exteriores , vía telefónica o a través de la oficina consular correspondiente, antes de poder emitir su voto.Los electores tendrán dos opciones, como hasta ahora, para poder votar: bien acudir, para lo cual tendrán cuatro días en lugar de dos como actualmente; o hacerlo por, sin la exigencia de que sea certificado, garantizando así "la gratuidad absoluta" del voto. En ambos casos, se certificará la emisión del voto con un sello."Garantizamos el ejercicio del derecho de voto con, eliminamos el voto rogado yde voto", y todo "sin merma de ninguna garantía", según ha resumido el diputado socialista.Y es que el portavoz socialista no cree queel voto en una papeleta en blanco provoque problemas más allá de los votos nulos que puedan registrarse en el recuento de los votos emitidos en España.Además, Cámara apunta que el elector deberá "esforzarse" por hacerlo "bien" después de todas las. En este punto, ha recordado que este sistema de votación no es nuevo sino que ya se aplica con los electores españoles residentes temporalmente en el extranjero (ERTA).Además, la propuesta redactada por el Ejecutivo y el PSOE establece que la ley, en colaboración con la Junta Electoral Central (JEC), un procedimiento exclusivo en aquellos países donde no sea posible seguir el procedimiento general establecido.El informe que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell , se comprometió hace más un mes a remitir al Congreso deberá ahora ser analizado por los distintos grupos parlamentarios aunque, de entrada, según ha indicado Cámara, ha tenido. No obstante,a una próxima reunión de la subcomisión.El socialista desconoce si estos cambios, en caso de ser aprobados, podrán estarde la próxima primavera –como así sugirió el presidente Pedro Sánchez–, pero cree que si así se quisiera, la reforma electoral en este aspecto debería estar concluida, como muy tarde, en enero.