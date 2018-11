El Gobierno cerrará aquellos espacios abiertos al público en los que se pueda exaltar a Franco

Publicada el 06/11/2018 a las 09:23 Actualizada el 06/11/2018 a las 09:40

El PSOE propondrá reformar la Ley de Memoria Histórica para prohibir expresamente que los restos del dictadorreposen en lugares abiertos al público con carácter general, como sucede con la cripta de La Almudena donde su familia quiere enterrarlo una vez sea exhumado por el Gobierno del Valle de los Caídos.Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Grupo Socialista, que registrarán próximamentea la reforma de la Ley de Memoria Histórica que se tramita en el Congreso de los Diputados, y cuyo desarrollo va a prolongarse tras la petición de PP y Ciudadanos de prorrogar el plazo de presentación de enmiendas.Otra de las modificaciones a la ley que quieren introducir los socialistasa aquellos espacios abiertos al público cuyos responsables no impidan episodios de enaltecimiento o exaltación del público. Los castigos podrían llegar al cierre temporal o incluso definitivo de una iglesia o cementerio donde tengan lugar ensalzamientos de la dictadura, según el sentido de las enmiendas en las que trabajan.Aunque en un primer momento el Gobierno asumió que no podría hacer nada para impedir que Franco fuera inhumado en La Almudena si la familia así lo quería –la familia del dictador posee allí unas tumbas en perpetuidad– hace una semana el Ejecutivo dio un giro deTras reunirse en el Vaticano con el secretario de Estado de la Santa Sede,, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sentenció que Franco no podía ser enterrado en la cripta de La Almudena, en pleno centro de la capital, y aseguró que había acordado con Parolin trabajar conjuntamente para convencer a la familia de que optara por otro lugar.Este compromiso fue matizado por el Vaticano y por la Iglesia española, que sostiene quea que la familia entierre allí a su familiar. En la actualidad, la hija de Franco, Carmen, está enterrada en la cripta de La Almudena, junto a su marido, mientras que la esposa del dictador reposa en un panteón en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo).Así las cosas, el PSOE se prepara para impedir por medio de la ley queFranco se imponga a la mayoría del Congreso de los Diputados, que quiere que el dictador no esté enterrado en ningún sitio donde puede ser objeto de enaltecimiento, como explicó el viernes pasado Calvo tras la reunión del Consejo de Ministros.