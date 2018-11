La ANC lanza una campaña para fomentar el consumo en empresas afines al soberanismo

Publicada el 08/11/2018 a las 17:12 Actualizada el 08/11/2018 a las 17:31

El PP pide al Govern rechazar la campaña

La presidenta de la ANC , Elisenda Paluzie, ha presentado este jueves la campaña Consumo estratégico que buscaen empresas que "respondan a unos valores de libre mercado, de no injerencia de los poderes políticos y que respeten las decisiones democráticas de los ciudadanos" de Cataluña, informa Europa Press.En rueda de prensa, uno de los responsable de la iniciativa, David Fernández, ha asegurado que no harán listas de buenas y malas empresas, sino que serán la propias compañías que quieren "" las que se podrán inscribir en una página web.En la misma web también se podrán inscribir consumidores interesados en este tipo de "consumo estratégico", y la campaña pondrá en: la ANC hará de "correa de transmisión" entre los consumidores y compañías.Paluzie ha argumentado que en octubre de 2017 no hubo la capacidad de hacer efectiva la declaración de independencia que aprobó el Parlament , y esta campaña buscar preparar a lapara cuando haya un "nuevo embate democrático" para conseguir una república catalana.En el marco de la misma campaña, la entidad independentista repartirá a los ciudadanos un folleto paray con una encuesta para que, según las respuestas que den, la gente pueda saber si su consumo "ayuda a la república catalana" o no.La diputada del PP en el Parlament Andrea Levy ha pedido al Govern que "" la campaña anunciada por la ANC que busca fomentar el consumo en empresas afines al soberanismo."Debería ser suspendida de inmediato ya que tiene una voluntad clara de señalar y hostigar a los contrarios a la independencia, lo cual es un claro tic totalitario", ha dicho en un comunicado, y haPor eso ha registrado este jueves sendas preguntas parlamentarias al Govern en que le pide opinar sobre "la creación de una lista de empresas afines a la república", si cree queentre catalanes, y si prevé consecuencias económicas.