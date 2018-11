Alejandro Fernández, afín a Casado, elegido presidente del PP catalán con el 97,1% de votos

Publicada el 10/11/2018 a las 13:34 Actualizada el 10/11/2018 a las 13:55

Albiol se despide asumiendo el resultado de las últimas elecciones

El diputado del PP en el Parlamentdel XV Congreso Autonómico de la formación, según recoge Europa Press. Estaban llamados a las urnas 750 compromisarios congregados en Sitges (Barcelona), que han escuchado las intervenciones del presidente saliente, Xavier García Albiol, y del propio Fernández, que ha sido avalado por amplia mayoría.El nuevo líder conservador ha llamado a crear unfrente al independentismo y a la izquierda, y ha anunciado que integrará en la dirección a expresidentes del PP catalán. El diputado tarraconense fue el único afiliado que presentó los 90 avales necesarios para concurrir en el proceso de renovación y fue ratificado por la militancia con el 98,62% de votos el pasado 30 de octubre, por lo que llegaba al XV Congreso como candidato a presidenteUna de sus primeras medidas será designar como, y que el diputado en el Parlament Santi Rodríguez, que ostentaba hasta ahora el cargo, ocupará la portavocía del subgrupo parlamentario.Nacido en Tarragona en 1976, demarcación por la que es diputado, preside el PP de la provincia desde 2008 y es miembro de la Junta Directiva nacional del PP que dirige Pablo Casado, a quien dio apoyo durante el proceso de sucesión de Mariano Rajoy. Coincidió con Casado de 2011 a 2015 en el Congreso, durante la etapa de mayoría absoluta de los populares, y éstede la formación tras vencer a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en la carrera por liderar el partido.Admirador del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan y de la antigua primera ministra británica Margaret Thatcher -una imagen de los dos mandatarios preside su perfil en Twitter-, es conocido por sus duros discursos contra el independentismo y su dialéctica. En esta legislatura ha ejercido como portavoz pese a que formalmente no ejerce este cargo -los populares y la CUP están en el grupo mixto y los subgrupos no tienen figura de portavoz- y durante el Debate de Política General replicó en el pleno al presidente de la Generalitat, Quim Torra, acción que habitualmente se reserva a los líderes de formación. En esa intervención, Fernández acusó a Torra de sentirse superior a los catalanes no independentistas y al resto de españoles, y le espetó que, pese a ello, no tiene constitución atlética:Por su parte, el hasta este sábado presidente del PP catalán,, se ha despedido de su cargo ante la militancia con un repaso a su trayectoria al frente de la formación y reconociendo que. Lo ha dicho en su intervención en el congreso en la que también ha pedido confianza para su sucesor "Sabrá visualizar lo que debemos seguir haciendo o lo que tenemos que cambiar".También ha agradecido a miembros de su equipo directivo su confianza y trabajo y, dirigiéndose a su sucesor, ha confiado en que será un buen expresidente: "Me gustaría que puedas decir de mí lo mismo que digo yo de Alícia, que es que". El presidente saliente ha repasado en su discurso su etapa en el PP catalán, desde el día en que se afilió en Badalona (Barcelona) hasta la decisión de dar "un paso al lado", recordando su etapa como alcalde y como diputado en el Parlament en pleno proceso independentista.Albiolcomo sustituto de la ahora secretaria primera de la Mesa del Congreso de los Diputados, Alícia Sánchez-Camacho, y deja el liderazgo del partido en Cataluña para centrarse en recuperar la Alcaldía de Badalona (Barcelona) , que gobernó de 2011 a 2015.