Aumentan a doce los muertos en el naufragio de la patera en Caños de Meca repitiéndose la tragedia de hace 15 años en Rota

Publicada el 10/11/2018 a las 12:36 Actualizada el 10/11/2018 a las 12:37

Lase ha repetido en la provincia de Cádiz poco después de cumplirse 15 años de una de los episodios que hizo cambiar protocolos y reforzar medidas de salvamento, el naufragio el 25 de octubre de 2003 de una patera en Rota que se saldó con 37 muertes. Este sábado, efectivos de la Guardia Civil han recogido durante la madrugada, en el término municipal de Barbate, lo que eleva a a doce el número de cuerpos sin vida rescatados desde que el pasado lunes naufragara una embarcación en la zona con 40 migrantes , una de las causas de culpabilidad puestas encima de la mesa en el naufragio de aquella embarcación en una noche de tormenta en Rota, muy alejada de las rutas naturales de la inmigración en la zona del Estrecho, fue que. A partir de entonces hubo una ampliación provisional en los medios de salvamento y los gobiernos ampliaron los radares del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).aparecidos entre las siempre presente corrientes del mar de la zona de Trafalgar tras naufragar la patera, que llevaba en su interior 40 inmigrantes, cuando se encontraba a unos 150 metros de la orilla, colisionando con una roca, lo que provocó que se abriese una vía de agua que la hizo naufragar. Desde el Instituto Armado han explicado a Europa Press que el cuerpo rescatado este sábado se trata de un hombre sin vida que no llevaba chaleco salvavidas y que el hallazgo se ha producido a las 3.30 horas de este sábado. No obstante, estas fuentes han precisado que, si bien todo apunta a que se trata de uno de los migrantes de la patera naufragada, aún están pendientes de realizarse las comprobaciones oportunas.Según los ocupantes rescatados con vida,y el piloto les obligó, una vez recibido el pago de cada uno de ellos, a subir en una sola embarcación aún siendo consciente del exceso de aforo que ello suponía, viéndose obligados a sentarse unos encima de otros e ir turnándose entre ellos. La Policía Nacional ha podido, que tras pasar a disposición judicial han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Barbate.Además, pese a que cuando partieron las condiciones climatológicas eran buenas, a mitad de trayecto el estado de la mar empeoró y a consecuencia del fuerte oleaje tuvieron que achicar constantemente el agua que entraba. Asimismo, solo la mitad del pasaje llevaba chaleco salvavidas y muchos de ellos no sabían nadar. Además,y, debido al empeoramiento de las condiciones climatológicas, temieron por su vida en muchos momentos de la travesía.Años después, a pesar de que se cuentan por cientos las pateras interceptadas en el Estrecho, son muchas las que siguen llegando, principalmente a las costas de Tarifa y Barbate, concretamente por la zona de Trafalgar. Igualmente, son muchos los inmigrantes que se quedan en el camino, como recordaba en un manifiesto la asociación Andalucía Acoge. Esta misma asociación, en una concentración realizada este miércoles en Algeciras, señalaba que "".Hace 15 años fueron los 37 cadáveres en Rota, en noviembre de 2018 son, hasta el momento, doce en Caños de Meca. En enero de 2017 fue el pequeño Samuel Kabamba el que apareció en la playa de Mangueta (cerca también de los Caños), y precisamente esta semana se presentaba un documental El Naufragio, 30 años de memoria sumergida , con motivo del, tomada en la playa de los Lances en Tarifa y realizada por Ildefonso Sena."Al otro lado del Mediterráneo-brazos sobre todo- para poder ser identificados en caso de fallecimiento en su huida hacia Europa", ha señalado Andalucía Acoge en un manifiesto en el que ha vuelto a pedir "un estrecho de vida y esperanza".