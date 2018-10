La catástrofe humanitaria del Estrecho acumula 6.714 muertes 30 años después de esta foto

Publicada el 31/10/2018 a las 19:30 Actualizada el 31/10/2018 a las 20:10

. Este es el númerode personas fallecidas y desaparecidas en el Estrecho entre 1988 y el 20 de octubre de 2018, según denuncian Andalucía Acoge –federación compuesta por nueve asociaciones que buscan dar respuestas eficaces al fenómeno migratorio– y porCausa –Fundación de investigación y periodismo sobre migraciones, pobreza y desigualdad–.En el primer fin de semana de noviembre se cumplende personas migrantes en las costas españolas: “Fue la primera patera de ‘sin papeles’, la primera de tantas”, señala el informe. En esta embarcación había 23 ocupantes: un joven marroquí falleció, tenía poco más de veinte años y había pagado 35.000 pesetas por llegar a Europa para encontrar trabajo. Del resto de migrantes, 18 desaparecieron y cuatro fueron detenidos por entrada irregular. Finalmente, once de los 18 cuerpos aparecieron en los días siguientes,Los defensores de los migrantes denuncian “y tiempo para realizar la identificación, asistencia letrada y atención médica” y la, pues tras estos datos se percibe cómo el Mediterráneo “es una. Desde 1986, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea este país se convertiría en Frontera Sur de Europa y pasaría a ser considerado destino migratorio. Esto supuso que se amoldase a las políticas de restricción de la migración: laregulaba por primera vez, de forma muy restrictiva que hacía casi imposible la entrada y la permanencia legal, los derechos y libertades de los extranjeros.En la actualidad, este último año, el Gobierno del PSOE supusoentre quienes defienden los derechos de las personas migrantes con la acogida del Aquarius en Valencia con 629 personas rescatadas en el Mediterráneo; también en un contexto europeo en el que los partidos antiinmigración ganan poder (mediante la propagación de datos falsos) y hay países que anuncian que no acogerán refugiados. Sin embargo, a pesar de este cambio de actitud por parte del Ejecutivo “que marcaba la diferencia con el gobierno anterior”, se siguen produciendoque vulneran los derechos humanos . España ha recibidointernacional, de distintos organismos de Naciones Unidas y de la Unión Europea.Este informe resalta, entre todos los datos negativos, que “al menos en diciembre de 2018 se adoptará el Pacto Mundial para una”, lo que sería el primer intento (no vinculante) para gestionar los flujos migratorios a escala global. Habrá que ver qué medidas y qué consecuencias se toman en un momento en el que la migración es un tema de gran relevancia que está inmerso en el debate político, ya que se acercan las elecciones municipales, autonómicas y al parlamento europeo, todas ellas en 2019.Las organizaciones explican que en la década de los 90 comienza a fraguarse lay se crean las primerasterrestres de la Unión Europea con África en Ceuta y Melilla. De esta forma, por la importancia del mensaje peyorativo que se forma e impulsa alrededor del tópico de la migración y sus consecuencias, porCausa y Andalucía Acoge presentan en un acto público el día 5 de noviembre en Madrid el documento recopilatorio de la historia migratoria para denunciar, la construcción de imaginarios que supone y las opciones de futuro de millones de personas.El evento ( previa inscripción ) tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, de 19 a 21h.de la travesía migratoria por el Estrecho: Marian Akosa, Abdellatif Laqiasse, Marian Berete y Mahamadou Simakha, que conversarán con Soledad Gallego, Jesús Cintora, Elvira Lindo y Virginia Pérez Alonso.

30 años de muertes en la Frontera Sur