Podemos suspende de militancia a Rita Maestre y al resto de los concejales por no querer presentarse a las primarias

Publicada el 12/11/2018 a las 23:02 Actualizada el 12/11/2018 a las 23:20

El Consejo de Coordinación de Podemos Comunidad de Madrid (CCM) ha decididoa la portavoz del Ayuntamiento de Madrid,, así como a los concejales José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Marta Gómez, Esther Gómez y Francisco Pérez, que retiraron sus candidaturas a las primarias de Podemos Madrid, donde se habían inscrito de cara a integrarse en la lista que acompañará a la actual alcaldesa, Manuela Carmena, en las elecciones de 2019. El acta de la reunión del organismo , recogida por Publico.es, afirma que "para representar como cargo público a Podemos". La suspensión será definitiva, recoge el documento, si se reafirman en su decisión y van a los comicios sin pasar por las primarias moradas.La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y otros cinco concejales de Podemos en el consistorio —José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez— retiraron este lunes sus candidaturas a las primarias de Podemos Madrid, donde, Manuela Carmena, en las elecciones de 2019.Maestre y el resto de ediles no están satisfechos con los puestos que les ofreció en la lista el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, que ha situado a dirigentes afines en los primeros lugares de la plancha. No obstante, en un comunicado hecho público horas después, los seis concejales aseguraron que es imprescindible hacer compatible el proyecto político en torno" a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y su "compromiso con Podemos". "y lo seguiremos haciendo", han afirmado en el texto.Este mismo lunes, el secretario de Organización de la formación,, afirmó que los seis munícipes se han colocado ellos mismos fuera de la organización al no querer participar en sus primarias, y aseguró que, en el próximo grupo municipal de Ahora Madrid,en el consistorio madrileño.