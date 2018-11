El Parlamento gallego reprueba "las argucias" de los Franco y urge al Gobierno actuar para recuperar el Pazo de Meirás

Publicada el 14/11/2018 a las 17:09 Actualizada el 14/11/2018 a las 17:43

"La memoria histórica no es patrimonio del nacionalismo gallego"

"Caminar todos juntos"

El Parlamento gallego ha aprobado este miércoles por unanimidad una iniciativa impulsada por el BNG en la que sede la familia Franco para intentar "boicotear" el proceso de devolución del Pazo de Meirás, ypara que el inmueble se incorpore al patrimonio público, informa Europa Press.En concreto, el texto aprobado acuerda como resolución "reprobar las argucias de la familia Franco paradel Pazo de Meirás", e insta al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a "activar con urgencia la demanda legal" conforme "lo indicado en la conclusión final del informe de la comisión de expertos" que trabajó para buscar una vía con seguridad jurídica.La iniciativa, que ha concitado de nuevo el acuerdo de los cuatro grupos representados en el arco parlamentario autonómico –PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG–, también se remite a laexpresada el pasado 11 de julio en el pleno de la Cámara autonómica.Pese a la unanimidad sobre el fondo, durante el debate de la iniciativa los representantes de los distintos partidos han expresado sus. Así, el parlamentario Luís Bará (BNG) ha lamentado que, pese a las declaraciones públicas, su formación no ve "avances ni voluntad política" para "dar celeridad" a este asunto,para el Ejecutivo de Sánchez.Más bien, ha asegurado tener "la impresión" de que se busca "enredar y hacer que se hace", mientras que los Franco realizan "artimañas" para "boicotear". Como ejemplo más reciente, ha aludido al intento de un nieto del dictador de vender su parte del Pazo a una. Así, ha alertado de los riesgos de no actuar "con firmeza y rigor".Aunque ha remarcado que "la pelota está ahora en el tejado" del Gobierno central, Bará también ha apuntado a la Xunta , a la que ha achacado "cierta" precisamente en sus posicionamientos sobre las "argucias" de los Franco.En su turno, el diputado del PSdeG Juan Díaz Villoslada ha arrancado la intervenciónde los socialistas en Galicia y "en toda España" a la demanda que se plasma en la iniciativa debatida este miércoles en el seno de la Comisión Institucional, a la que ya avanzó del apoyo de su grupo.Dicho esto, ha reivindicado la labor de los socialistas y ha advertido de que la memoria histórica "no es patrimonio de un partido político". "Es de toda la sociedad civil y no del nacionalismo gallego en la medida en la que ustedes lo entienden", ha advertido al BNG, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno de Sánchez solo buscaAl tiempo, ha remarcado que "nadie que asista al debate público puede tenercon la memoria histórica ". Una actitud que ha contrapuesto con el "bloqueo" de "las derechas", en alusión a PP y Cs, a que haya "avances". "Realmente, no tenemos constancia de si el PP quiere superar esa etapa negra", ha lamentado.Por su parte, la parlamentaria de En Marea Julia Torregrosa también ha ratificado el apoyo de su grupo a una iniciativa que ha interpretado como "un recordatorio" de los pasos que hay que dar para materializar una demanda en la que se llegó a un "acuerdo" por parte de las distintas fuerzas gallegas y que tiene el respaldo, además, deEso sí, ha advertido que, para que vaya adelante, "no es una cuestión de intención, sino de acciones" que permitan "de una vez por todas".Por su parte, el parlamentario del PPdeG César Fernández Gil ha manifestado su coincidencia con el arranque de la intervención de Villoslada, pero ha matizado que lo positivo sería que "caminar juntas todas las fuerzas políticas" yAsí las cosas, el diputado conservador ha reivindicado la "coherencia" de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo y ha asegurado que el PPdeG "siempre" estará en la reivindicación de incorporar el Pazo al patrimonio público. "Se ha hecho un trabajo muy importante desde las instituciones gallegas; no vamos a entrar en laa nadie", ha indicado.Al tiempo, ha esgrimido que "si algo es de todos" deberíaentre partidos".Bará ha ironizado con está "bien" el discurso "ecuménico" de que "todo es maravilloso". "Es muy guay, pero desgraciadamente las cosas no son así", ha señalado el nacionalista, quien ha afeado al PPdeG que "echase abajo" yligados a la memoria histórica impulsados por el anterior Gobierno bipartito."Tienen mucho que mejorar y corregir", ha advertido a los conservadores, si bien ha concluido que "el tejado está ahora" en el Gobierno central, quien debe aclarar "va a actuar", y "dejarse de dilaciones".