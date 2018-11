Detenido el secretario general del SAT acusado de ofensas a la Corona en las redes sociales

Publicada el 15/11/2018 a las 13:58 Actualizada el 15/11/2018 a las 14:35

El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, ha sido detenido este jueves en Granadaa través de las redes sociales, mientras se encontraba promocionando la manifestación de carácter andaluz que tendrá lugar el 6 de diciembre en esta ciudad, según ha informado a Europa Press el sindicato.Desde la Policía Nacional no han precisado los motivos de la detención, pero han confirmado que Reina ha sido arrestado por tener, una de un Juzgado de Madrid y otra de Sevilla, por lo que ha sido detenido y trasladado a la Comisaría Provincial de Granada. La previsión es que pase a disposición judicial a lo largo de la tarde, según han informado desde el cuerpo.Desde el SAT han señalado que Reina se encontraba en una terraza de la capital granadina cuando, sobre las 13,00 horas, varios agentes de Policía Nacional han procedido a identificar a las personas que lo acompañaban, con la consiguiente detención del secretario general del sindicato, sobre el quepor no presentarse ante el juezEl secretario de organización del SAT, Pepe Caballero, ha indicado que Reina es, por lo que no puede presentarse voluntariamente ante ningún juzgado, y se acogerá a su derecho a no declarar.Cabe recordar que el sindicato había iniciado una campaña de pega de carteles de un festival, que tienen previsto realizar en la localidad sevillana de Marinaleda el próximo 8 de diciembre.