Las activistas de Femen que se encadenaron en La Almudena declaran que no pretendieron ofender sino crear debate

Publicada el 16/11/2018 a las 17:03 Actualizada el 16/11/2018 a las 17:04

No se profanó

Las dos activistas de Femen que se encadenaron en junio de 2014 al altar de la catedral de la Almudena han declarado hoy en el juicio que no pretendieron ofender ni herir los sentimientos religiosos, sino que su acción era parasobre la despenalización del abordo y en un momento social donde se pretendía "cercenar el derecho de las mujeres", informa Europa Press.Así lo han manifestado Ana y Carlota durante su declaración en el juicio que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid. Las activistas fueron detenidas por miembros de la Policía Nacional en junio de 2014 tras reivindicar ellibre de las mujeres con una inscripción pintada en el torso que rezabaSe enfrentan a una petición fiscal de pena depor un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. La Asociación Española de Abogados Cristianos reclama unade cárcel por delitos de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia y contra los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Si les condenan a dos años de prisión, no entrarían en la cárcel si no cuentan con antecedentes penales.Su presidenta, Apolonia Castellanos, ha reclamado tras concluir la vista oral que se deje de arremeter contra los cristianos y ha pedido respeto hacia los creyentes. "No cabe otra cosa que una", ha apostillado.El abogado de las activistas, Endika Zulueta, ha subrayado queen la reivindicación de sus clientas en el altar de la catedral madrileña, aunque ha admitido que la acción pudo molestar dado que se desnudaron ante los fieles.Así, ha insistido en que su intención era crear un debate social contra el Proyecto de Ley para penalización del aborto que impulsó el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón , lo que finalmente se echó para atrás.por vestir de forma indecorosa o por no vestir. Pero eso es una cosa y otra intentar meter a alguien en la cárcel. La profanación tiene que ser algo mucho más grave. Huboreligiosos", ha aseverado.En esta línea, ha incidido en que lo único que se "ha profanado" son los derechos fundamentales como el derecho a lay el derecho a la, como "fue este caso", según ha dicho. "La intención era crear un debate social", ha afirmado.Desde el movimiento se apela a lade las dos activistas, así como a lade los denominados "delitos religiosos" que todavía existen en el Código Penal , algo de lo que están en contra.Una de las activistas de Femen que ha acudido a arropar a sus compañeras ha destacado que sus acciones se enmarcan dentro del marco de la libertad de expresión. Además, ha insistido en que Femen intentaa través de sus reivindicaciones, sin ofender."Si demostramos algo con Gallardón es que en el colectivo feminista trabajamos juntas para defender unos. Y eso es lo que realmente importa. Que todas trabajemos", ha reseñado."No pretendíamos ofender ni herir los sentimientos religiosos. Respetamos los objetos religiosos", han manifestado ante el tribunal ya que en el transcurso de su "performance" sedel templo.