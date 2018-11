Una jueza fija para el 1 de febrero el juicio contra los Franco por las tallas expoliadas del Pórtico de la Gloria

Publicada el 19/11/2018 a las 13:11 Actualizada el 19/11/2018 a las 13:39

No han heredado su patrimonio

Prohibición de venta o cesión

Los Franco niegan el regalo

El Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid celebrará el próximo 1 de febrero el juicio contra la familia Franco pordespués de que hoy no se alcanzara un acuerdo en la audiencia previa celebrada para que las partes llegaran a un consenso, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.Las estatuas de los profetas Abraham e Isaac originalmente pertenecían a la fachada del Pórtico, pero los Franco se adueñaron de las dos tallas tras un obsequio en 1961 del Ayuntamiento de Santiago de Compostela del que. Ahora el Consistorio reclama la obra que en su día pertenecía al Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo ante los tribunales.Los representantes legales del Ayuntamiento de Santiago y de la familia Franco han acudido esta mañana al juzgado para intentar llegar a un acuerdo y, en su defecto proponerTras no llegar a ninguna conformidad, la jueza Nieves Medrano ha admitido el informe pericial propuesto por el abogado del Ayuntamiento en el que un catedrático de arte expone queEl abogado de la parte demandada ha tratado de combatir la prueba afirmando que, según las mismas fuentes. Al inicio del proceso, la familia Franco mantenía que las obras fueron adquiridas por un familiar en un anticuario.Sin embargo, su abogado sostiene ahora que la propiedad es de la familia porEl pasado 13 de octubre, la audiencia previa inicial se aplazó a raíz de las alegaciones presentadas por los descendientes del dictador, que aseguraron que todavía, Carmen Franco, fallecida en diciembre de 2017, por lo que este proceso aún no podía llevarse adelante.La demanda presentada por el Ayuntamiento de Santiago hace referencia a dos esculturas que representan a los profetas Abraham e Isaac, originalmente pertenecientes a la fachada situada ante el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago y que fueron retiradas durante las obras del siglo XVI.Ambas piezas fueron incluidas el pasado año en una exposición dedicada al Maestro Mateo como pertenecientes a unaFue en este momento cuando el Ayuntamiento de Santiago detectó que la documentación en su podere inició las gestiones para reclamar la devolución de las piezas.El Ayuntamiento de Santiago inició a principios de mes de septiembre del pasado año la reclamación de estas figuras. Sin embargo, tras no obtener contestación de la familia, el gobierno local decidió el 24 de noviembre de 2017 interponer una demanda judicial contra Carmen Franco para exigir la devolución de estas piezas, que fue admitida a trámite en diciembre. De forma paralela, la Xunta inició el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) estas piezas.La demanda de Santiago se vio respaldada, poco después del inicio de las acciones, con la localización en el archivo de la Universidad de Santiago del, así como de la propia escritura notarial, haciendo constar todas las características de las estatuas, de la titularidad municipal.Según estos documentos, tras su retirada de la Catedral, las esculturas pasaron a manos del Conde de Ximonde en el siglo XVIII, un noble que las vendió al Ayuntamiento de Santiago por 60.000 pesetas en 1948. En el documento de venta existe--con una multa en caso de que así sea-- y se preserve su propiedad "pública, de los vecinos de Santiago",Pese a ello, las dos esculturas pasaron en algún momento a manos de la familia Franco hace más de medio siglo, aunque no se ha localizado. En un principio estuvieron en el polémico Pazo de Meirás y, posteriormente, fueron depositadas en Casa Cornide, hasta que se tuvo noticias de ellas en la exposición del Maestro Mateo.La demanda municipal se presentó en su día contra Carmen Franco Polo que, precisamente, falleció en diciembre de 2017, lo que obligó aEn el escrito que los demandados han presentado en el juzgado, y al que ha tenido acceso Europa Press, los siete nietos de Francisco Franco y Carmen Polo --hijos de Carmen Franco Polo y herederos del dictador-- alegan que las estatuas fueron "adquiridas" por el "matrimonio" a un "particular, a través de un anticuario" y afirman que el Ayuntamiento de Santiagoque las llegase a tener en su posesión.Los herederos de Franco niegan eldel Ayuntamiento de Santiago, según el cual, dicen los nietos del dictador, "Carmen Polo se encaprichó de las esculturas en los actos de la ofrenda al Apóstol del año 1954 y que el señor alcalde, y como si de una caja de bombones se tratase, 'complace' a la esposa del jefe del Estado 'regalándole' las figuras". Concretamente, el Consistorio relata el "interés muy insistente" de Carmen Polo al alcalde, "sugiriéndole de forma inequívoca su deseo de poseerlas".Las estatuas volvieron a saltar a la palestra hace escasas semanas, cuando uno de los herederos, Francisco Franco Martínez-Bordiú, inició los trámites para intentar vender la parte que le corresponde del Pazo de Meirás a su propia empresa, la sociedad Pristina S.L. En la documentación presentada, eSin embargo, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, aseguró en su momento que la presentación y admisión a trámite de la demanda en curso "blinda" estas piezas deen caso de que sean devueltas al ayuntamiento.