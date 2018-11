Publicada el 19/11/2018 a las 09:15 Actualizada el 19/11/2018 a las 10:19

Una víctima de violencia machista solicitó este domingotras denunciar la falta de protección que siente ante el permiso penitenciario de 24 horas concedido por la Audiencia Provincial de Álava a su agresor, condenado por amenazarla de muerte y por el asesinato de su anterior novia hace doce años.Según informa la Cadena Ser , María recibió el pasado jueves una alerta del Servicio de Atención a la Víctima del Gobierno Vasco informando de que su ex marido Catalin Poplan disfrutaría este lunes deconcedido por la Audiencia Provincial de Álava. La victima conoció a su ex pareja en prisión cuando este cumplía condena por el asesinato de su novia. Se casaron y tuvieron dos hijas mellizas.María se siente desprotegida ante esta situación. Por un lado, la orden de alejamiento contra Catalin caducó en diciembre del año pasado y cuando acudió a la Ertzaintza para solicitar protección, no le fue concedida por considerar queporque se ha cambiado de domicilio. Y por otro lado, la víctima no comprende que la Audiencia Provincial de Alava le haya concedido un permiso penitenciario pese aEste domingo, María le envió una carta lehendakari Urkullu en la que le contaba su historia y le pedía ayuda, a la vez que cuestionaba ", según recoge la Cadena Ser.