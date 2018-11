Rivera pide a Sánchez y Casado que rompan el "pacto de la vergüenza" del CGPJ y reformen el sistema de nombramientos

Publicada el 20/11/2018 a las 10:25 Actualizada el 20/11/2018 a las 11:30

Que los políticos dejen de elegir jueces

Podemos ve presiones tras los mensajes de Cosidó

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , que considera que la renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un ejemplo de "dignidad", ha pedido al PP y al PSOEpara repartirse los vocales de este órgano y reformen en el Parlamento el sistema de nombramientos."La dignidad la ha puesto Marchena y la vergüenza la han puesto (Pedro) Sánchez y (Pablo) Casado", ha declarado en una, donde ha defendido que oponerse al control político de la Justicia "es un deber democrático y cívico". En su opinión, la carta en la que el magistrado defiende su independencia y se desvincula del acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ "no son los jueces españoles", sino "lay el intento de control de los jueces". Además, ha señalado que este "espectáculo" es especialmente grave en un momento en el que los tribunales deben juzgar a los líderes del proceso independentista catalán, una situación ante la cual cree que el presidente del Gobierno y el líder del PP "no han estado a la altura".Por ello, ha pedido a ambos que "rompan el pacto de la vergüenza" sobre el CGPJ y apoyen en el Congreso la reforma de Ciudadanos, que plantea que los doce vocales que proceden de la carrera judicial, no por los partidos políticos. La otra opción, según el líder de la formación naranja, espresentando enmiendas urgentes a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramita ahora en el Senado.La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra , ha atribuido a presiones políticas la decisión de Marchena. "Me temo que las presiones vienen por otro lado, va a quedarse como parte de la sala II; la que dijo Cosidó que iba a controlar por la puerta de atrás", ha asegurado la portavoz de Podemos,en los que aseguraba que el partido controlaba dicha sala del Supremo.Según ha señalado Belarra, en una entrevista en RNE , si el magistrado tenía dudas sobre el cargo debería haberse descartado con anterioridad, ya que su nombre llevaba varias semanas "encima de la mesa". "Esto se debe a", ha subrayado. Igualmente, Belarra ha asegurado que la forma en la que se ha renovado el CGPJy que tiene que ver con que España "necesita" una reforma en "profundidad" que asegure que la justicia es independiente.