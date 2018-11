La Virgen del Pilar lució durante más de una hora un manto de la Falange en la víspera del 20N con el consentimiento del Arzobispado

Publicada el 20/11/2018 a las 09:27 Actualizada el 20/11/2018 a las 10:24

A la Virgen del Pilar le han colocado la bandera de la Falange esta tarde.



Es una vergüenza y una falta muy grave a la sensibilidad y creencias de miles de vecinos y vecinas de esta ciudad que rechazan de pleno el Fascismo. pic.twitter.com/HpSqMMVO9u — Pedro Santisteve (@PedroSantisteve) 19 de noviembre de 2018

En la tarde de este lunes, en la víspera del aniversario de la muerte del dictador Franco, y durante poco más de una hora; la Virgen del Pilar en Zaragoza fue vestida con un manto donado por la organización fascista Falange Española y de las JONS. El Arzobispado de Zaragoza, del que depende el Cabildo Metropolitano de la ciudad, autorizó en último término que la imagen portase la prenda adornada con el yugo y las flechas.Según avanzó el medio local Hoy Aragón , el horario habitual de apertura de la basílica donde se encuentra la imagen fue modificado y Falange, a través de las redes sociales, animó acoincidiendo con el 48 aniversario de la muerte del dictador, hablando de "oportunidad histórica". No obstante, el grupo fascista asegura que la colocación del manto no tiene nada que ve con dicho aniversario.La decisión de vestir a la virgen conel 19 de noviembre atiende, cuenta el medio local, a que los días 20 de cada mes la virgen no luce ninguna vestidura. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, criticó la iniciativa a través de su cuenta de Twitter asegurando que "es una vergüenza y una falta muy grave a la sensibilidad y creencias" para quienes en Zaragoza "rechazan de pleno el fascismo".Este gesto, además, se ha producido en medio de la polémica por la reinhumación de los restos de Franco.