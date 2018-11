Marín afirma que "nunca" gobernará con Vox y "sólo" se plantea pacto de gobierno con el PP

Publicada el 28/11/2018 a las 10:23 Actualizada el 28/11/2018 a las 10:35

Reforma de la Constitución "sin imposiciones"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta,, ha asegurado este miércoles que "nunca" gobernará con Vox , dejando claro que su formación, y ha advertido de que "todos los extremos preocupan", indicando que no comparte "muchas de las posiciones" de la formación liderada por Santiago Abascal.En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Marín ha afirmado que, ya que "cada uno está definido en sus estatutos", aunque, cuestionado por este asunto, señala que ellos "se ponen en el extremo" y estarían "en la derecha". "Yo sé donde estoy yo y no tengo que calificar a los demás. Siento, si ponemos ahí a Podemos y a Vox", añade, agregando que el PSOE "a veces no se sabe si está también en la extrema izquierda o en el centro".Incide en que hay 27 fuerzas extraparlamentarias que se presentan a estas elecciones y que, si alguna consigue representación, "para poner en marcha un gobierno, como se haría con cualquier otro partido". Sin embargo, recuerda que las cinco fuerzas presentes actualmente en el Parlamento han conseguido "coincidencia de voto en el 80% de las iniciativas en Andalucía para sacarlas adelante".En este marco, asegura que "en absoluto" gobernará con la extrema derecha y que la posición de Cs es "muy clara" respecto a la posibilidad de acuerdo con el PP, por lo que critica que la candidata socialista, Susana Díaz, "no haya respondido si se va a poner en manos de Teresa Rodríguez si suman suficiente".en materias como la fiscal o plantea la posibilidad de llegar a acuerdos en medidas contra la corrupción para que "esa lacra del PSOE que inunda las portadas de la Comunidad desaparezca".Sin embargo, preguntado por el planteamiento de los conservadores respecto a las competencias de educación, Marín resalta que su formación va a defender un, aunque tenga "situaciones muy mejorables", poniendo como ejemplo la apuesta de Cs de desarrollar unapara que las Administraciones regionales colaboren y "faciliten la vida" al ciudadano que acuda a una u otra comunidad.El candidato de la formación naranja se ha mostrado dispuesto aen Andalucía y considera que ahora "existe esa oportunidad" de llegar a la Presidencia de la Junta, después de que en las anteriores elecciones Cs surgiera como "revelación", con nueve diputados.Espera que los andaluces valoren su "utilidad" porque considera que lo han demostrado durante estos casi cuatro años y "sin ocupar sillones ni intercambiar cromos". "Estamos en esa posición de credibilidad que a lo mejor otras fuerzas que han estado prometiendo durante 40 años no han conseguido", advierte, tras aseverar que Cs ha conseguido, "por primera vez en Andalucía, bajar impuestos y aliviar la carga a la clase media trabajadora, consiguiendo".Respecto a la reforma de la Constitución, Marín ha afirmado que esy considera que el documento permite hacer cambios para mejorarlo, para lo que se necesitaría una mayoría cualificada y realizar un referéndum."Es un documento lo suficientemente amplio como para buscar marcos, pero hay una parte de los españoles que no pueden imponerle al resto, como se pretende desde Cataluña", advierte, matizando que "".