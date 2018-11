Publicada el 28/11/2018 a las 17:52 Actualizada el 28/11/2018 a las 18:29

Montón diferencia su caso del de otros

La exministra de Sanidad Carmen Montón se declara "contenta" y "satisfecha" tras el archivo de la causa que se abrió contra ella por los presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación con elque realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "Estoy contenta de que todo haya terminado y de que se confirmen las explicaciones que di", ha indicado Montón, quien dimitió en septiembre por este asunto. Informa Europa Press.En declaraciones a las puertas del Congreso, la socialista ha recalcado que la Justicia ha determinado lo que ella sostuvo "desde el primer momento", es decir, que no cometió ninguna, ni ningúny que no hubo ningún trato de favor hacia su persona. "No sólo la jueza en su auto, que es lo más importante, sino que tanto la fiscalía como la propia universidad corroboran las explicaciones que di", ha aseverado Montón.La exministra ha remarcado que siempre quiso explicarse "de manera honesta y transparente" y que dimitió para no influir en la, renunciando también al aforamiento que tenía por ser ministra para "ser tratada como cualquier ciudadano normal y corriente" ante la Justicia "ordinaria". "Hoy, que todo ha terminado, la verdad es que estoy ciertamente satisfecha. Hoy para mí es un buen día", ha confesado Montón, quien, no obstante, ha rehusado especificar si cree que a los políticos se les pide la dimisión con mucha premura y si se debe acordar en qué momento debencuando surgen sospechas sobre su actuación."Cada uno tiene que poner el listón en un nivel, cada uno tiene que marcar la diferencia y en mi caso creo que se marcó", ha dicho, volviendo a remarcar, aunque sin citarla expresamente, las diferencias entre su actitud y la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien precisamente este miércoles ha sido imputada por un presunto delito de falsedad documental en relación con el máster que dijo haber cursado también en la Universidad Rey Juan Carlos."Dimití, renuncié al aforamiento, ofrecí todas las explicaciones desde el primer minuto, la propia universidad ha pedido que se archive el caso, no encuentra tampoco ningún indicio de irregularidad y acredita la existencia de actividad académica. Por tanto, digan ustedes si es lo mismo", ha zanjado.