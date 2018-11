Activistas de Greenpeace escalan una central térmica en A Coruña para pedir el fin de la quema de carbón

Publicada el 30/11/2018 a las 14:00 Actualizada el 30/11/2018 a las 14:01

¡ACCIÓN! Las condiciones en lo alto de la torre de refrigeración de la central térmica de Meirama son duras, nos cuentan los activistas, pero siguen adelante con la protesta contra el cambio climático que provocan plantas como esta. https://t.co/GBvV4YW6fi #CarbónNoEsFuturo pic.twitter.com/CwFeY69wZw — Greenpeace España (@greenpeace_esp) 30 de noviembre de 2018

¡ACCIÓN! Así es como los activistas están pintando la torre de refrigeración de la central térmica de Meirama. Espectacular, ¿verdad? El mensaje lo merece. https://t.co/GBvV4YW6fi #CarbónNoEsFuturo pic.twitter.com/HEqElFKXiH — Greenpeace España (@greenpeace_esp) 30 de noviembre de 2018

Activistas de Greenpeace han escalado a primera hora de este viernescomo parte de una iniciativa de protesta para pedir el fin de la quema de carbón. Los activistas accedieron de forma "pacífica" a la central que Naturgy tiene en la localidad gallega, de la que exigen su cierre, con pancartas con mensajes como 'Apaga el carbón' y 'No al carbón', según informa Europa Press.Un grupo ha ocupado la zona de descarga de carbón, mientras que otro equipo de escaladores ha subido hasta la torre de refrigeración con la intención de realizar "un gran dibujo de una grieta que simbolice la situación de la industria de la quema de carbón" y ponga de manifiesto la "necesidad de dar paso a un sistema 100% renovable". Con esta acción de "protesta pacífica,", a tres días del inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático en Polonia, los activistas buscanLa compañía eléctrica es, que comparte en propiedad con Endesa. Aunque los ecologistas han recordado que Naturgy ya anunció en 2016 que no alargaría la vida de su térmica de Anllares, apuntan que no se ha comunicado "nada" de lo que hará con las centrales de carbón que tiene en Galicia (Meirama), Asturias (Narcea) y León (La Robla)."Es hora de quey anuncie que no invertirá en alargar la vida de sus térmicas de carbón y por tanto las cerrará en el año 2020 como muy tarde y que asegure que las centrales nucleares en las que participa se van a cerrar a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación", ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.Greenpeace quiere "poner el foco" en la necesidad de "medidas urgentes y ambiciosas", como "el fin del carbón y del resto de energías sucias" y su "sustitución por renovables", para. En este sentido, para la organización ecologista es imprescindible establecer un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables con participación de la ciudadanía, de forma que las centrales nucleares se cierren a medida que vayan finalizando sus actuales licencias de explotación y se establezca el año 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón.Greenpeace y la plataforma 'Un futuro sin carbón', de la que forma parte junto con las principales organizaciones medioambientales de España y una veintena de colectivos ecologistas locales, participará estos días eny su sustitución por fuentes de energía limpias.