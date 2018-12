El castigo electoral a los partidos de izquierda desaloja al PSOE de la Junta por primera vez en la historia de Andalucía

Publicada el 02/12/2018 a las 22:26 Actualizada el 02/12/2018 a las 23:52

El castigo electoral a las formaciones de izquierdas desalojará al PSOE de la Junta por primera vez en la historia de la autonomía andaluza. El voto de los ciudadanos ha resultado ser inapelable: los socialistas ha retrocedido siete puntos y han perdido 14 escaños: sólo tendrán 33 en el nuevo Parlamento andaluz. Y su único aliado posible, Adelante Andalucía, ha caído al 21% y 17 escaños, tres menos que en 2015, cuando se presentó en dos candidaturas separadas (Podemos e Izquierda Unida).Susana Díaz ni siquiera podrá especular con la posibilidad desimilar al que consiguió en 2015, porque la suma con los de Albert Rivera tampoco alcanza la mayoría absoluta.El desastre electoral para los socialistas andaluces no tiene paliativos. Se han quedado muy por debajo de susdespués de una campaña muy complicada, con la corrupción de los ERE como telón de fondo y la irrupción de Vox —ahora confirmada— como principal amenaza.La debacle socialistay no sólo significa un terremoto político en Andalucía sino quecuyos estrategas ni siquiera consideraban la posibilidad de un escenario como este.Pedro Sánchez y los suyos confiaban en las elecciones andaluzas para que una victoria incontestable del PSOEpuesta en marcha por PP y Ciudadanos. En vez de eso, el presidente del Gobierno acaba de perder una plaza política capital para su objetivo de ganar las próximas elecciones generales.La presidenta andaluza, Susana Díaz, ya en funciones, compareció al filo de las once de la noche con semblante serio para anunciar que este lunes convocará a PP y Ciudadanos paraDíaz evitó la autocrítica, más allá de reconocer que el PSOE ha sufrido un fuerte retroceso que atribuyó a la abstención y del que responsabilizó al conjunto de la izquierda, pero sí hizo “un llamamiento a todas las fuerzas democráticas para parar a la extrema derecha”.Díaz subrayó que esa es su responsabilidad como cabeza de lista de la fuerza más votada. Y si PP y Cs deciden no atender este llamamiento, subrayó,que esa alianza con un “partido xenófobo” pueda tener en el calendario electoral que se avecina: europeas, municipales, autonómicas y generales.el secretario de organización del PSOE, confirmó una hora después la estrategia socialista: denunciar la alianza de PP y Cs con Vox y la naturalidad con la que ambas formaciones han asumido quepara hacerse con la Junta de Andalucía.Al igual que Díaz, Ábalos hizo un llamamiento “a los demócratas” frente “al populismo de extrema derecha” porque “lo que hagamos en Andalucía“El combate” que compete al PSOE, subrayó el responsable de Organización de los socialistas, “es liderar el frente de la democracia,.Por eso “los demócratas debemos promover un gobierno constitucionalista y europeísta” y “abrir un proceso de diálogo para parar el avance de las fuerzas no constitucionalistas”.