Turull y Sànchez pierden cinco kilos en diez días de huelga de hambre

Publicada el 10/12/2018 a las 18:55 Actualizada el 10/12/2018 a las 18:56

La portavoz de los presos soberanistas en huelga de hambre, Pilar Calvo, ha informado este lunes que el exconsellery el líder de JxCat en el Parlament,, han perdido cinco kilos en los diez días que llevan en ayuno.Lo ha dicho en rueda de prensa, en la que también ha explicado que los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull han perdidorespectivamente en los siete días que llevan de huelga de hambre.Calvo ha detallado que Sànchez comenzó esta acción reivindicativa con 74,4 kilos y Turull con 74,6 y ambos han perdido cinco, mientras que Rull empezó con 82 y ha perdido 3,2, y Forn con 107 y ha perdido siete.Ha aclarado que, según los médicos, es "normal" que, al tener más peso, Forn haya tenidoque el resto y que en principio en los próximos días tendrá una pérdida de peso equivalente a sus compañeros, que es de entre 400 y 600 gramos diarios.Calvo ha destacado que están bien, pese a que comienzan a notar los primeros efectos de la huelga, y haque pretenda "pervertir el sentido y la autenticidad de esta huelga de hambre", ya que asegura que solo están bebiendo agua.En este sentido, ha detallado que están tomando entre 1,5 y 3 litros de agua con sales minerales y que Turull ha necesitado tomar glucosa para regular los niveles de azúcar.Además, Forn ha recibido inyecciones de cortisona para tratar una lumbalgia y Rull ha dejado de tomar la medicación por hipertensión porque, al no comer, le ha bajado la tensión y ya no la necesita.Calvo ha apuntado que los cuatro presos en huelga de hambre están manteniendo las tareas comunitarias que hacen para poder tener un vis a vis más al mes y que los otros presos comunes con los que comparten estas tareas los están ayudando porque están en mejores condiciones físicas que ellos, por lo que agradecen este gesto de solidaridad.Asimismo, ha asegurado que la jueza de vigilancia penitenciaria ha pedido tener un informe diario de su estado de salud y que por el momento están bien y continúan dentro de su celda hasta que sufran una "pérdida importante de peso oir a enfermería.Así, siguen trabajando en la preparación del juicio con sus abogadosal no requerir de más atención médica.Uno de los efectos que están notando es que están teniendo insomnio por las noches y que se han dado cuenta de que las comidas ayudan aen prisión, por lo que ahora los días son "monótonos".Los presos, a través de Calvo, han reivindicado que "" de la acción que están llevando a cabo y han agradecido el apoyo que reciben de la ciudadanía con los ayunos colectivos que se están celebrando estos días.Además, han afirmado que tienen intención de continuar la huelga y que "y que es indefinida.La portavoz ha recordado que esta acción de protesta se debe al "bloqueo" del Tribunal Constitucional a los recursos de amparo que han presentado y que también pretenden remover conciencias en la población.Pese a que prefieren no opinar sobre otras cuestiones que no sean la huelga de hambre, los dirigentes encarcelados en huelga de hambre han insistido en pedir queante las últimas manifestaciones de los CDR que han acabado con incidentes."Desde hace unos años siempre han sido defensores de la no violencia. Prueba de esto es que han escogido el acto más emblemático de la no violencia: la huelga de hambre", ha añadido Calvo.