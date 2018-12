Dos asociaciones judiciales plantean propuestas concretas para reformar la elección de los vocales del CGPJ

Publicada el 11/12/2018 a las 18:37 Actualizada el 11/12/2018 a las 18:49

Cada elector podrá elegir a cinco o seis candidatos

Partido Popular y Ciudadanos se han reunido este martes en el Congreso de los Diputados con las cuatro principales asociaciones de la judicatura. Sobre la mesa, la reforma del sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial, un cambio normativo impulsado por los conservadores que recibirá el visto bueno del Pleno del Senado en menos de veinticuatro horas. A las reuniones han acudido representantes de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ( AJFV ) y de Foro Judicial Independiente (FJI). Sin embargo, sólo estas dos últimasdesarrollando cómo debería ser el futuro sistema de elección de vocales de procedencia judicial si se quiere garantizar un futuro CGPJ “plural y que represente a todas los sentimientos dentro de la carrera”.El debate sobre un cambio normativo que permita que sean los jueces los que elijan directamente a sus vocales se reabrió tras la ruptura del acuerdo sellado para la renovación del CGPJ . La renuncia de Manuel Marchena para presidir el órgano de gobierno de los jueces, precipitada tras la publicación de un polémico whatsapp de Ignacio Cosidó que dejaba entrever los tejemanejes políticos para controlar el Poder Judicial, llevó a la formación presidida por Pablo Casado a proponer una reforma del sistema de elección, algo que hasta ese momento sólo respaldaba Ciudadanos. Así, el PP llevó al Senado una enmienda de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue aprobada la semana pasada en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta y que será refrendada este miércoles en el Pleno. No obstante, el cambio normativo, donde podría ser tumbado dado el rechazo del PSOE a respaldarlo.Con este escenario sobre la mesa, las cuatro principales asociaciones judiciales son plenamente conscientes de que el escollo que representan los socialistas en relación con este tema dificulta que la reforma llegue a buen puerto. Eso no ha impedido, sin embargo, que la AJFV y FJI hayan puesto este martes sobre la mesa de PP y Ciudadanos propuestas concretas desgranando cómo debería funcionar el nuevo modelo de elección de vocales de procedencia judicial. Ambos colectivos consideran que el sistema que se utilizó hasta 1985y plantean un modelo que garantice un CGPJ “plural y que represente a todos los sentimientos de la carrera”. Jueces y Juezas para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura, por su parte, han acudido a la reunión sin una propuesta en esta materia., explica a este diario Celso Rodríguez, portavoz de la APM.En su propuesta, que fue aprobada a finales de noviembre, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria propone que los vocales de procedencia judicial sean elegidos “mediante voto personal, igual, directo y secreto”. A las elecciones, que deberán ser convocadas por el órgano de gobierno de los jueces “con cuatro meses de antelación a la terminación del mandato”, podrán presentarse candidaturas “abiertas” que las conformen “de uno a doce candidatos”. Cada elector podrá “combinar nombres procedentes de candidaturas distintas” y, de forma que, según fuentes de la AJFV, puedan salir elegidos miembros de todas las asociaciones. En el cupo de vocales de procedencia judicial, completa el documento, siempre tendrá que haber dos magistrados del Supremo y un juez.La propuesta de Foro Judicial Independiente rechaza categóricamente que se reserven “cuotas a categorías entre los vocales” y apuesta por “facilitar al máximo la presentación de candidaturas fuera de las asociaciones judiciales”. “Se debe permitir a cualquier juez o magistrado que puedepara garantizar su seriedad. Incluso la pertenencia a una asociación no tiene por qué ser un obstáculo para presentarse al margen de la misma o para avalar a candidatos distintos a los de la asociación. Ello facilitaría evitar el riesgo de que se perciba un traspaso al seno de la carrera judicial de las divisiones ideológicas existentes en la sociedad”, señala Foro Judicial Independiente en un comunicado, en el que también apuesta por la utilización en esas elecciones de la votación telemática debido a la “dispersión de los jueces y magistrados por todo el territorio nacional” y lo “poco práctico” que a su juicio resulta “instalar mesas electorales en todas las sedes judiciales”.En cuanto al sistema de elección, la asociación judicial propone en su documento que, de forma que se garantice “razonablemente” la presencia de todas las corrientes de opinión en el órgano de gobierno de los jueces y se evite que una sola “monopolice los doce vocales”. Además, plantea la diversificación del voto: “Es decir, cada elector ordenaría la lista otorgándose 10 votos al primero, 8 votos al segundo, 6 al tercero, 4 al cuarto y 1 al sexto”.