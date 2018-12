El Govern pide a Sánchez retomar el camino del "diálogo y la negociación" y no el 155

Publicada el 11/12/2018 a las 13:36 Actualizada el 11/12/2018 a las 14:09

Más de 200 asistentes

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha pedido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelva al camino del "" con la Generalitat y abandone cualquier posibilidad de volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución."Pediríamos que caminaran por otro camino, por el camino dely no la aplicación del artículo 155", ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu.El Govern interpreta que el PSOE abrió la posibilidad este lunes de volver a, y le ha advertido de que esto le acerca a las tesis del PP cuyo líder, Pablo Casado, ha pedido "en más de 30 ocasiones" al aplicación del 155.Elsa Artadi ha defendido la actuación de los Mossos d'Esquadra este fin de semana ante las protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR) que cortaron autopistas y levantaron las barreras en algunos peajes: "No tenemos ninguna duda". Ha criticado que el Gobierno central lamentara que la policía catalanay ha recordado que el mismo Ejecutivo central ha declinado actuar policialmente ante otras protestas como la huelga del taxi o el bloqueo reciente de la frontera con Francia por las protestas de los chalecos amarillos.Artadi ha reprochado falta de "" al Gobierno de Pedro Sánchez ya que considera que, si tiene dudas de la actuación de los Mossos, debería haber pedido convocar la Comisión Mixta que depende de la Junta de Seguridad y donde están representados Generalitat y Estado, y no enviar cartas a consellers.Por su parte, el president de la Generalitat, Quim Torra , ha defendido este martes la lucha democrática y pacífica como la vía que nunca dejarán de reivindicar, y ha llamado aante un repleto auditorio del Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, según informa Europa Press.Ante 200 personalidades del sector cultural, ha dicho: "Ésta también es un nuestra lucha, vuestra lucha; unaque no dejaremos nunca de reivindicar"."Más que nunca hoy es", ha dicho junto a la consellera de Cultura, Laura Borràs, y tras aprobar el Consell Executiu un paquete de medidas relacionadas con el sector.El líder de la Generalitat ha pedido, que responden a criterios de amenaza, represión y miedo.Antes de presentar en rueda de prensa el detalle de las propuestas aprobadas por la reunión de Govern, Torra ha defendidoy ha ensalzado su poder altamente democrático."Es una herramienta para presentarnos al mundo como somos", ha recalcado el presidente de la Generalitat, que ha dicho que con esta iniciativa la cultura no se trata como una competencia aislada sino comoEn esta línea, ha defendido "vestir la república catalana de libertad, cultura y talento, para imaginar una", y ha visto la cultura como una herramienta fundamental.Para Torra, la cultura es un muro y una barrera que "no ha de permitir la", convencido de que la cultura es libertad y la incultura es populismo.Al acto, convocado de urgencia, han acudido el presidente del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), Carles Duarte; los directores del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, y del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Ferran Barenblit, y la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola.También han acudido la directora del Institut Ramon Llull (IRL), Iolanda Batallé; el director del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo; el presidente del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, y el presidente de la Associació d'Actors i Directors, Àlex Casanovas.Asimismo, han asistido los directores de la Filmoteca, Esteve Riambau, el del festival Sónar Ricardo Robles y el del Primavera Sound Alberto Guijarro, además del presidente de La Semana del Libro en Català, Joan Sala.