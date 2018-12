Iglesias: "Ni Marchena ha encontrado el menor resquicio para acusar a Podemos de financiación ilegal"

Publicada el 13/12/2018 a las 12:57 Actualizada el 13/12/2018 a las 14:10

"Si ni el juez [Manuel] Marchena ha encontrado el más mínimo resquicio para hacer una acusación contra Podemos" a raíz de las denuncias y querellas presentadas contra la formación morada, "usted y yo tenemos bastante claro que Podemos, porque si no todo el peso de la justicia hubiera caído sobre nosotros". Así lo expresó este jueves el secretario general del partido, Pablo Iglesias, en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos del Senado, una comisión que monopoliza el PP ya que el resto de los partidos se niegan a acudir a ella por considerarla partidista.Desde el principio, la sesión fue un cara a cara entre Iglesias y el portavoz del PP en la comisión,Y, pese a que Aznar hizo continuas referencias a Venezuela, Irán o la Fundación CEPS y su supuesta relación con la financiación de Podemos, el mensaje que mantuvo el líder de la formación fue el que ya ha defendido en ocasiones anteriores: Podemos no se ha financiado ilegalmente y una decena de querellas y denuncias en los tribunales a este respecto, que hace unas semanas se vio en el centro de la polémica cuando el portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, aseguró que ayudaría al PP a controlar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "por detrás"."Todas las querellas que se han presentado relacionando la financiación de CEPS o de Venezuela con mi partido han tenido un resultado inequívoco", insistió Iglesias en varias ocasiones. Y precisó que, tanto las que hablan de CEPS como las que hablan de Granadinas", un paraíso fiscal donde se ha acusado al secretario general de Podemos de recibir pagos de Venezuela. "Si la pregunta es [...] si Podemos ha tenido algún tipo de financiación ilegal, la respuesta es no", zanjó Iglesias.Las preguntas de Aznar giraron en torno a la supuesta ejecución de pagos procedentes de Venezuela e Irán a Iglesias y sus colaboradores antes de la constitución de Podemos, y aunque el portavoz del PP se cuidó de vincularlos directa y expresamente con la financiación del partido, sí que aseguró que “espensar que el dinero de Venezuela no tuvo que ver” en la fundación de Podemos. Sin embargo, Iglesias aseguró que no es objeto de la comisión estudiar sus trabajos previos a la constitución del partido, sostuvo que “jamás” ha “cometido un delito” y aseguró que no hay ningún indicio sobre que Podemos se hayaporque así lo ha determinado la justicia.Tras varias horas de sesión, la comisión subió de tono cuando Iglesias aseguró que el hecho de que Aznar no quedara satisfecho con sus explicaciones y las continuas alusiones de los conservadores a Venezuela e Irán tenían que ver con “” esos senadores de “formar parte del PP”. Entonces, el murmullo se convirtió eno: el propio Aznar tachó en varias ocasiones de “falso” a Iglesias y le exigió que le mirara “a los ojos”, mientras que varios de los vocales presentes se enzarzaron en un intercambio de reproches con él –le acusaron de “jeta”– y con la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso,, que se encontraba entre el público.