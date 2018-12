Publicada el 14/12/2018 a las 09:08 Actualizada el 14/12/2018 a las 10:05

La movilización social consigue este viernes frenar,, el desahucio de Pepi Santiago, una mujer viuda de 65 años, y sus dos hijas, de 27 y 28 años, de su casa en el barrio de Lavapiés en Madrid.En la actualidad, la vivienda pertenece a Proindivisos, que subió el alquiler de Pepi"Estoy esperanzada, contenta, de momento, no se que va a pasar pero estoy tranquila", ha declarado a primera hora, cuando una movilización frente a su vivienda, en la calle Argumosa,La mujer ha agradecido elque se han concentrado para evitar el desahucio y ha lanzado un alegato. "Lo que está pasando no debe pasarle a nadie", ha reclamado.Este jueves la Junta Municipal de Centro envió una carta al Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid en la que pidehasta que las inquilinas encuentren una solución habitacional. El caso de Pepi Santiago ha recibido la atención del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas , que volvió a exigir la paralización del desahucio, que ya se intentó llevar a cabo en repetidas ocasiones el pasado verano.La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre , se ha unido a la exigencia de la ONU y ha solicitado a los tribunales la paralización del desahucio de Pepi. Además, Maestre reclama a la Comunidad una alternativa habitacional para estas tres mujeres dado que la competencia es autonómica y teniendo en cuenta que hasta ahoraPor su parte, el Gobierno municipal ha señalado que "no existen promociones de vivienda pública y con parámetros de alquileres sociales". "Necesitamos que la Comunidad esté cerca de la gente, que es lo que requiere un problema de este calado. Es necesaria una corresponsabilidad absoluta con el tema de la vivienda pero los ayuntamientos no podemos hacer nuestro trabajo y al mismo tiempo el de las comunidades autónomas. En este sentido, les pedimos una", han indicado.