Junqueras pide a Sánchez un diálogo sin condiciones: "No rompamos los puentes"

Publicada el 16/12/2018 a las 12:13 Actualizada el 16/12/2018 a las 13:24

Cuixart: "La propuesta del 80% de los catalanes es la autodeterminación"

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras , ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afronte, y que sea valiente y no se deje llevar por el PP y otros partidos que, según él, quieren involucionar España.En una entrevista este domingo en El Periódico recogida por Europa Press, Junqueras ha reconocido que, ya que ha asegurado que "hay estabilidad, pese a la injusticia y la complejidad del momento", aunque también ha afirmado que no tienen miedo a ninguna convocatoria electoral.El líder de ERC, que se encuentra encarcelado en Lledoners (Barcelona), ha defendido quepara llevar adelante el proceso independentista, y ha criticado las actuaciones de los CDR, ya que, a su juicio, con encapuchados no se ensancha la base, ni se construye República.Junqueras ha defendido que, y ha añadido que sabe que Madrid no es Londres, pero que quiere creer que el Estado no enviará a un ejército para imponer por las armas su voluntad a la ciudadanía."Nosotros arriesgamos, el PSOE no lo hace", ha subrayado Junqueras, que ha reiterado que, que pide un nuevo 155, ya que ha sostenido que estos partidos nunca tendrán suficiente. Respecto a los puentes de diálogo con el Gobierno, Junqueras considera que en el caso de que estuviesen rotos, "no sería por culpa de Esquerra"., ha recalcado.Preguntado por la huelga de hambre , Junqueras ha opinado que "es un recurso extremo", y ha destacado que, ya que ha asegurado que será largo y duro.El exvicepresidente ha respetado la decisión de los exconsellers de JxCat que están en huelga de hambre:, así como los ayunos encadenados en los que ha participado el presidente de la Generalitat, Quim Torra.El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart , se ha dirigido a Pedro Sánchez, para decirle que el 80% de los catalanes apoya un referéndum de autodeterminación en Cataluña: "Usted pide el 75%, pero somos el 80%", ha afirmado Ciuxart en referencia al compromiso que Sánchez expresó esta semana en el Congreso. En un comunicado este domingo, la organización ha informado de que Cuixart insta a Sánchez ay apuesta por un referéndum de autodeterminación."La propuesta del 80% de los catalanes es la autodeterminación y el fin de la represión", ha asegurado Cuixart, que ha añadido en su Twitter que desatender esta realidad es un insulto a la democracia, en sus palabras. Cuixart hace referencia a una encuesta publicada este domingo en el Ara, que recoge queEl líder de Òmnium ha sostenido que la celebración del Consejo de Ministros el viernes en Barcelona es una "nueva decisión unilateral enmarcada en la espiral provocadora del Estado para".También ha instado a Sánchez a "incluir en su agenda el", que según él tiene que pasar por el respeto al derecho a la autodeterminación de Cataluña. La organización ha recordado que la plataforma transversal Somos el 80%, impulsada por Òmnium, ya pedía "avanzar en grandes consensos de país".