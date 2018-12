Albert Rivera en 2015: “Sólo puedo desear suerte a Vox. Lo siento más como un logro que como un problema”

Publicada el 18/12/2018 a las 17:17 Actualizada el 18/12/2018 a las 18:19

Hace algunas semanas, el presidente de Ciudadanos, evitaba calificar a Vox de extrema derecha. Hace tres años, además de evitarlo, les felicitaba. Consideraba a la formación de, de hecho, como "un logro", no como "un problema". Fue durante una tertulia en el programa El gato al agua, de Intereconomía, en la que coincidieron ambos dirigentes. "Yo veo a Vox más como un logro, que no como un problema", dijo el líder de la formación naranja.La admiración era recíproca. De hecho, Abascal y Rivera se felicitaron por tener una buenay el primero llegó a asegurar que mantenían. Tanto que, cuando militaba en el PP vasco, acudió al acto de presentación de Ciudadanos en Madrid., de verdad lo digo, porque creo que es un logro que por fin los partidos grandes empiecen a tener fugas de gente que dice 'oye, esto por aquí no va…", llegó a asegurar Rivera sobre Vox. Además, anunció que si no podía ir él, algún miembro de su partido acudiría a la presentación de Vox en Barcelona. "Alguien de Ciudadanos seguro que acude. Porque cordialidad, de verdad, la gente que nos conoce fuera de del plató sabe que esto siempre ha sido así", le dijo a Abascal.Ahora, cuando ambos partidos tienen la llave para permitir que Juanma Moreno Bonilla (PP) asuma la presidencia de la Junta de Andalucía, los de Rivera han cambiado aparentemente su discurso de admiración hacia los nuevos partidos como Vox. Eso sí, en ningún momento los dirigentes de Cs han dicho que renunciarán a ocupar cargos en la mesa del Parlamento o en la Junta si para ello es necesario contar con los votos del partido de extrema derecha.